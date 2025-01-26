https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html

В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда

В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 26.01.2025

В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда

Акция памяти "Блокадный хлеб", приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла в армянском Ванадзоре, сообщает пресс-служба представительства... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T19:01:00+03:00

2025-01-26T19:01:00+03:00

2025-01-26T19:01:00+03:00

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блокада ленинграда (1941-1944)

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 26 янв - РИА Новости. Акция памяти "Блокадный хлеб", приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла в армянском Ванадзоре, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. "В Центре дополнительного образования Россотрудничества в Ванадзоре прошло мероприятие "Блокадный хлеб", приуроченное к 81-летию снятия блокады Ленинграда. Это напоминание о том, как 872 дня Ленинград жил, цепляясь за жизнь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на акцию пришли люди разных возрастов: ветераны, молодежь, школьники, студенты. Кто-то слушал с трепетом, кто-то не скрывал слез. А в центре внимания были те, кто видел блокаду собственными глазами - Анна Павловна Сорокина и Генриетта Арташесовна Мхитарян. "Уроки Великой Отечественной войны нужно помнить всегда, чтобы такое никогда больше не повторилось. Пусть мы и наши дети будем жить в мире!" - отметил Антон Берянев, директор Русского Дома в Гюмри, зачитав также поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В ходе мероприятия звучали стихи и песни. Блокадница Генриетта Мхитарян рассказала о блокадных днях, представила рукоделие, созданное в память о них. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

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в мире, армения, ссср, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне