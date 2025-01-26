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В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 26.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:01 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html
В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда
В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 26.01.2025
В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда
Акция памяти "Блокадный хлеб", приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла в армянском Ванадзоре, сообщает пресс-служба представительства... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:01:00+03:00
2025-01-26T19:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995580449_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e262c93fcd482c68ee8c5d67a7cd2f21.jpg
ЕРЕВАН, 26 янв - РИА Новости. Акция памяти "Блокадный хлеб", приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла в армянском Ванадзоре, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. "В Центре дополнительного образования Россотрудничества в Ванадзоре прошло мероприятие "Блокадный хлеб", приуроченное к 81-летию снятия блокады Ленинграда. Это напоминание о том, как 872 дня Ленинград жил, цепляясь за жизнь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на акцию пришли люди разных возрастов: ветераны, молодежь, школьники, студенты. Кто-то слушал с трепетом, кто-то не скрывал слез. А в центре внимания были те, кто видел блокаду собственными глазами - Анна Павловна Сорокина и Генриетта Арташесовна Мхитарян. "Уроки Великой Отечественной войны нужно помнить всегда, чтобы такое никогда больше не повторилось. Пусть мы и наши дети будем жить в мире!" - отметил Антон Берянев, директор Русского Дома в Гюмри, зачитав также поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В ходе мероприятия звучали стихи и песни. Блокадница Генриетта Мхитарян рассказала о блокадных днях, представила рукоделие, созданное в память о них. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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в мире, армения, ссср, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944), Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда

В армянском Ванадзоре прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда

© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в АрменииАкция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
Акция памяти Блокадный хлеб в Ванадзоре, Армения - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении
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ЕРЕВАН, 26 янв - РИА Новости. Акция памяти "Блокадный хлеб", приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла в армянском Ванадзоре, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении.
"В Центре дополнительного образования Россотрудничества в Ванадзоре прошло мероприятие "Блокадный хлеб", приуроченное к 81-летию снятия блокады Ленинграда. Это напоминание о том, как 872 дня Ленинград жил, цепляясь за жизнь", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в АрменииАкция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
Акция памяти Блокадный хлеб в Ванадзоре, Армения - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении
Акция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
Отмечается, что на акцию пришли люди разных возрастов: ветераны, молодежь, школьники, студенты. Кто-то слушал с трепетом, кто-то не скрывал слез. А в центре внимания были те, кто видел блокаду собственными глазами - Анна Павловна Сорокина и Генриетта Арташесовна Мхитарян.
"Уроки Великой Отечественной войны нужно помнить всегда, чтобы такое никогда больше не повторилось. Пусть мы и наши дети будем жить в мире!" - отметил Антон Берянев, директор Русского Дома в Гюмри, зачитав также поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в АрменииАкция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
Акция памяти Блокадный хлеб в Ванадзоре, Армения - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении
Акция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
В ходе мероприятия звучали стихи и песни. Блокадница Генриетта Мхитарян рассказала о блокадных днях, представила рукоделие, созданное в память о них.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАрменияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)РоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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