В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда
В армянском Ванадзоре прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда
© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в АрменииАкция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
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ЕРЕВАН, 26 янв - РИА Новости. Акция памяти "Блокадный хлеб", приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла в армянском Ванадзоре, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении.
"В Центре дополнительного образования Россотрудничества в Ванадзоре прошло мероприятие "Блокадный хлеб", приуроченное к 81-летию снятия блокады Ленинграда. Это напоминание о том, как 872 дня Ленинград жил, цепляясь за жизнь", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в АрменииАкция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
Акция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
Отмечается, что на акцию пришли люди разных возрастов: ветераны, молодежь, школьники, студенты. Кто-то слушал с трепетом, кто-то не скрывал слез. А в центре внимания были те, кто видел блокаду собственными глазами - Анна Павловна Сорокина и Генриетта Арташесовна Мхитарян.
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© Фото : пресс-служба представительства Россотрудничества в АрменииАкция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
Акция памяти "Блокадный хлеб" в Ванадзоре, Армения
В ходе мероприятия звучали стихи и песни. Блокадница Генриетта Мхитарян рассказала о блокадных днях, представила рукоделие, созданное в память о них.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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