Рейтинг@Mail.ru
В России выросла средняя зарплата студентов - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/rossija-1995433984.html
В России выросла средняя зарплата студентов
В России выросла средняя зарплата студентов - РИА Новости, 25.01.2025
В России выросла средняя зарплата студентов
Средняя зарплата, которую обещали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла по сравнению с 2023 годом на 37% - до 70 тысяч рублей, а максимальные... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:06:00+03:00
2025-01-25T08:06:00+03:00
общество
москва
поволжье
мария игнатова
headhunter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_169:0:3808:2047_1920x0_80_0_0_fe8ffe766b6a35f759a84371a91c611b.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средняя зарплата, которую обещали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла по сравнению с 2023 годом на 37% - до 70 тысяч рублей, а максимальные суммы предложений доходили до 125 тысяч рублей, сообщили РИА Новости аналитики HeadHunter на основе данных своей платформы. "По данным за 2024 год, средняя зарплата, которую предлагали российским студентам, выросла до 70,1 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год", - выяснили эксперты hh.ru. Доля вакансий, которые доступны молодым специалистам, составляет 12,5% - однако еще два года назад этот показатель был на уровне 6%. Больше всего студенческих и молодежных вакансий по итогам года было сосредоточено у работодателей Центрального и Приволжского федеральных округов, а также Москвы. Около трети молодежных вакансий были в сфере административного персонала. На втором месте - розничная торговля и сфера обслуживания (по 20% вакансий в каждой). На третьем месте разместились несколько сфер: общепит (16%), туризм и сфера логистики (16%), а доставка (16%). Больше всего предложений о работе российские студенты в 2024 году могли найти по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер. "Молодые соискатели в возрасте от 14 до 24 лет также достаточно активны: по итогам за 2024 год на hh.ru было зафиксировано более 975 тысяч активных резюме от данной категории соискателей. Наиболее активна в поисках работы и подработки молодежь из Москвы (здесь сосредоточено 20% активных резюме). Примечательно, что студенты и молодежь ПФО оказались на втором месте по желанию найти работу в 2024 году – на регионы Поволжья приходится еще 17% от всего объема резюме молодых кандидатов", - отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Она добавила, что сейчас наблюдается тренд на постоянное развитие. "Это подтверждают данные опроса hh.ru среди компаний: 21% планируют увеличит бюджет на обучение и переквалификацию персонала. А с другой стороны, сами работники и соискатели будут делать многое для прокачки своих навыков, карьерного трека и компетенций: о планах заниматься развитием карьеры в ходе опроса hh.ru заявили сразу 73% молодых респондентов возрасте от 18 до 24 лет", - рассказала Игнатова.
https://ria.ru/20240426/zarplaty-1942394322.html
https://ria.ru/20250124/zarplata-1995364266.html
https://ria.ru/20240318/reyting-1933872380.html
москва
поволжье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_624:0:3353:2047_1920x0_80_0_0_a62a964bdd8108d50493f5d531c7d138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, поволжье, мария игнатова, headhunter
Общество, Москва, Поволжье, Мария Игнатова, HeadHunter
В России выросла средняя зарплата студентов

HH: средняя зарплата студентов в 2024 году выросла до 70 тысяч рублей

© Фото : Pexels / Sora ShimazakiТрудоустройство
Трудоустройство - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Pexels / Sora Shimazaki
Трудоустройство. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средняя зарплата, которую обещали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла по сравнению с 2023 годом на 37% - до 70 тысяч рублей, а максимальные суммы предложений доходили до 125 тысяч рублей, сообщили РИА Новости аналитики HeadHunter на основе данных своей платформы.
"По данным за 2024 год, средняя зарплата, которую предлагали российским студентам, выросла до 70,1 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год", - выяснили эксперты hh.ru.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России
26 апреля 2024, 03:42
Доля вакансий, которые доступны молодым специалистам, составляет 12,5% - однако еще два года назад этот показатель был на уровне 6%. Больше всего студенческих и молодежных вакансий по итогам года было сосредоточено у работодателей Центрального и Приволжского федеральных округов, а также Москвы.
Около трети молодежных вакансий были в сфере административного персонала. На втором месте - розничная торговля и сфера обслуживания (по 20% вакансий в каждой). На третьем месте разместились несколько сфер: общепит (16%), туризм и сфера логистики (16%), а доставка (16%). Больше всего предложений о работе российские студенты в 2024 году могли найти по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.
Собянин: Средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Вчера, 16:48
"Молодые соискатели в возрасте от 14 до 24 лет также достаточно активны: по итогам за 2024 год на hh.ru было зафиксировано более 975 тысяч активных резюме от данной категории соискателей. Наиболее активна в поисках работы и подработки молодежь из Москвы (здесь сосредоточено 20% активных резюме). Примечательно, что студенты и молодежь ПФО оказались на втором месте по желанию найти работу в 2024 году – на регионы Поволжья приходится еще 17% от всего объема резюме молодых кандидатов", - отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Она добавила, что сейчас наблюдается тренд на постоянное развитие. "Это подтверждают данные опроса hh.ru среди компаний: 21% планируют увеличит бюджет на обучение и переквалификацию персонала. А с другой стороны, сами работники и соискатели будут делать многое для прокачки своих навыков, карьерного трека и компетенций: о планах заниматься развитием карьеры в ходе опроса hh.ru заявили сразу 73% молодых респондентов возрасте от 18 до 24 лет", - рассказала Игнатова.
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Названы регионы – лидеры по уровню зарплат
18 марта 2024, 02:07
 
ОбществоМоскваПоволжьеМария ИгнатоваHeadHunter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала