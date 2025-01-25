https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498153.html

Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян

Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян - РИА Новости, 25.01.2025

Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T22:44:00+03:00

2025-01-25T22:44:00+03:00

2025-01-25T22:44:00+03:00

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ЕРЕВАН, 25 янв - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные препараты, чтобы добиться от них показаний с целью эскалации в регионе и их использования против Армении. "У нас есть разведывательные данные, что в отношении этих людей применяются запрещенные психотропные средства, чтобы добиться показаний, направленных на региональную эскалацию", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении, отвечая на обвинения в том, что армянские власти ничего не делают для освобождения находящихся под судом в Баку армян. По его мнению, этот судебный процесс будет использован против Армении. "Возможно, используя психотропные средства, добьются от этих людей таких показания, которые будут использованы против Армении", - сказал Пашинян. Он добавил, что армянские власти пытаются решить эту проблему, однако напомнил. что и у сверхдержав есть граждане в таком же положении, и эти сверхдержавы не могут годами вернуть своих граждан. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, трех его бывших лидеров - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего карабахской армией генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-начальника ее штаба Давида Манукяна. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре 2024 года заявил, что расследование уголовного дела в отношении них завершено, после ознакомления с материалами, дело передадут в суд. Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250109/pashinyan-1992912463.html

https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html

https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html

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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян, рубен варданян, бако саакян, евросоюз, баку