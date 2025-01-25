Рейтинг@Mail.ru
Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498153.html
Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян
Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян - РИА Новости, 25.01.2025
Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:44:00+03:00
2025-01-25T22:44:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
никол пашинян
рубен варданян
бако саакян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg
ЕРЕВАН, 25 янв - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные препараты, чтобы добиться от них показаний с целью эскалации в регионе и их использования против Армении. "У нас есть разведывательные данные, что в отношении этих людей применяются запрещенные психотропные средства, чтобы добиться показаний, направленных на региональную эскалацию", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении, отвечая на обвинения в том, что армянские власти ничего не делают для освобождения находящихся под судом в Баку армян. По его мнению, этот судебный процесс будет использован против Армении. "Возможно, используя психотропные средства, добьются от этих людей таких показания, которые будут использованы против Армении", - сказал Пашинян. Он добавил, что армянские власти пытаются решить эту проблему, однако напомнил. что и у сверхдержав есть граждане в таком же положении, и эти сверхдержавы не могут годами вернуть своих граждан. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, трех его бывших лидеров - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего карабахской армией генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-начальника ее штаба Давида Манукяна. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре 2024 года заявил, что расследование уголовного дела в отношении них завершено, после ознакомления с материалами, дело передадут в суд. Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250109/pashinyan-1992912463.html
https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html
https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce534c9b64e899f024609d21c35db909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян, рубен варданян, бако саакян, евросоюз, баку
В мире, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Рубен Варданян, Бако Саакян, Евросоюз, Баку
Пашинян обвинил Баку в применении психотропных препаратов против армян

Пашинян: в отношении арестованных в Баку армян применяют психотропные препараты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 25 янв - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные препараты, чтобы добиться от них показаний с целью эскалации в регионе и их использования против Армении.
"У нас есть разведывательные данные, что в отношении этих людей применяются запрещенные психотропные средства, чтобы добиться показаний, направленных на региональную эскалацию", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении, отвечая на обвинения в том, что армянские власти ничего не делают для освобождения находящихся под судом в Баку армян.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Пашинян предложил Баку отказаться от взаимных претензий
9 января, 12:00
По его мнению, этот судебный процесс будет использован против Армении.
"Возможно, используя психотропные средства, добьются от этих людей таких показания, которые будут использованы против Армении", - сказал Пашинян.
Он добавил, что армянские власти пытаются решить эту проблему, однако напомнил. что и у сверхдержав есть граждане в таком же положении, и эти сверхдержавы не могут годами вернуть своих граждан.
Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, трех его бывших лидеров - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего карабахской армией генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-начальника ее штаба Давида Манукяна. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре 2024 года заявил, что расследование уголовного дела в отношении них завершено, после ознакомления с материалами, дело передадут в суд.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Пашинян ответил на резкий выпад Алиева в сторону Армении
8 января, 11:50
Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Пашинян может вспомнить об ОДКБ после заявлений Алиева, считает Медведев
9 января, 14:32
 
В миреАзербайджанАрменияНагорный КарабахНикол ПашинянРубен ВарданянБако СаакянЕвросоюзБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала