https://ria.ru/20250125/melikov-1995500100.html

Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции - РИА Новости, 26.01.2025

Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-25T23:41:00+03:00

2025-01-25T23:41:00+03:00

2025-01-26T04:23:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

магомед магомедов

сергей меликов

владимир колокольцев

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под свой личный контроль расследование по факту обращения уроженца республики о пытках в отделе полиции в Московской области. В субботу в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что дагестанца Магомеда Магомедова, жителя Подмосковья, пытали в Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа. "Ситуация вокруг дела Магомеда Магомедова, задержанного в Московской области, требует самого пристального внимания!… Лично знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что компетентные органы проведут самое тщательное расследование и призовут к ответу всех виновных. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своем Telegram-канале заявил, что по данной ситуации находится на связи с омбудсменом Московской области, а сотрудники его аппарата также в контакте с адвокатами Магомедова. "В данный момент ведут работу Следственный комитет и прокуратура Московской области. Ситуация находится на контроле", – заявил Алхасов.

https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html

https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, магомед магомедов, сергей меликов, владимир колокольцев, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)