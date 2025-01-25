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Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции - РИА Новости, 26.01.2025
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23:41 25.01.2025 (обновлено: 04:23 26.01.2025)
https://ria.ru/20250125/melikov-1995500100.html
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции - РИА Новости, 26.01.2025
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции
Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-25T23:41:00+03:00
2025-01-26T04:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
магомед магомедов
сергей меликов
владимир колокольцев
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под свой личный контроль расследование по факту обращения уроженца республики о пытках в отделе полиции в Московской области. В субботу в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что дагестанца Магомеда Магомедова, жителя Подмосковья, пытали в Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа. "Ситуация вокруг дела Магомеда Магомедова, задержанного в Московской области, требует самого пристального внимания!… Лично знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что компетентные органы проведут самое тщательное расследование и призовут к ответу всех виновных. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своем Telegram-канале заявил, что по данной ситуации находится на связи с омбудсменом Московской области, а сотрудники его аппарата также в контакте с адвокатами Магомедова. "В данный момент ведут работу Следственный комитет и прокуратура Московской области. Ситуация находится на контроле", – заявил Алхасов.
https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html
https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, магомед магомедов, сергей меликов, владимир колокольцев, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Магомед Магомедов, Сергей Меликов, Владимир Колокольцев, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Меликов попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под свой личный контроль расследование по факту обращения уроженца республики о пытках в отделе полиции в Московской области.
В субботу в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что дагестанца Магомеда Магомедова, жителя Подмосковья, пытали в Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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29 ноября 2024, 22:12
"Ситуация вокруг дела Магомеда Магомедова, задержанного в Московской области, требует самого пристального внимания!… Лично знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что компетентные органы проведут самое тщательное расследование и призовут к ответу всех виновных.
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своем Telegram-канале заявил, что по данной ситуации находится на связи с омбудсменом Московской области, а сотрудники его аппарата также в контакте с адвокатами Магомедова. "В данный момент ведут работу Следственный комитет и прокуратура Московской области. Ситуация находится на контроле", – заявил Алхасов.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Меликова возмутили банкеты в Дагестане в день траура по погибшим
1 октября 2024, 13:24
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМагомед МагомедовСергей МеликовВладимир КолокольцевРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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