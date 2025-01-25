https://ria.ru/20250125/melikov-1995500100.html
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции - РИА Новости, 26.01.2025
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции
Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-25T23:41:00+03:00
2025-01-25T23:41:00+03:00
2025-01-26T04:23:00+03:00
происшествия
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магомед магомедов
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владимир колокольцев
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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под свой личный контроль расследование по факту обращения уроженца республики о пытках в отделе полиции в Московской области. В субботу в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что дагестанца Магомеда Магомедова, жителя Подмосковья, пытали в Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа. "Ситуация вокруг дела Магомеда Магомедова, задержанного в Московской области, требует самого пристального внимания!… Лично знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что компетентные органы проведут самое тщательное расследование и призовут к ответу всех виновных. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своем Telegram-канале заявил, что по данной ситуации находится на связи с омбудсменом Московской области, а сотрудники его аппарата также в контакте с адвокатами Магомедова. "В данный момент ведут работу Следственный комитет и прокуратура Московской области. Ситуация находится на контроле", – заявил Алхасов.
https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html
https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, магомед магомедов, сергей меликов, владимир колокольцев, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Магомед Магомедов, Сергей Меликов, Владимир Колокольцев, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции
Меликов попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции