https://ria.ru/20250124/prazdnik-1995129607.html

24 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 24 января в России и в мире по календарю

24 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

24 января 2025 года в России отмечается профессиональный праздник – День службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы, экологический РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. 24 января 2025 года в России отмечается профессиональный праздник – День службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы, экологический праздник – День утилизации мобильных телефонов, а также Международный день образования и День эскимо. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно 24 января в России отмечается День службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы, праздник иконы Божией Матери Елецкая, а также есть повод побаловать себя сладким в Международный день эскимо.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник в этот день отмечают сотрудники кадровой службы уголовно-исполнительной системы. День службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы по приказу ФСИН России от 17.12.2012 №597установлен с 2013 года. Сегодня им отведена ведущая роль в формировании и воспитании кадрового ядра уголовно-исполнительной системы..Церковный праздник24 января Русская православная церковь отмечает День памяти Елецкой иконы Божьей матери. Считается, что образ написан в 1735 году в память о явлении Богородицы войскам Тамерлана 8 сентября 1395 года.Также верующие чтят память преподобного Феодосия Великого, покровителя пожилых и бедных людей. Он основал первый общежительный монастырь, где оказывали помощь всем нуждающимся. Святой Феодосий прожил 105 лет, прославился милосердными делам. И преподобного Михаила Клопского, Новгородского.Народный праздникСогласно народным традициям, 24 января в Федосеев день можно было предсказать, какой будет весна. Традиционно этот день проводили в кругу семьи, пекли пироги с зеленью, старшее поколение передавало знания и секреты мастерства детям. Считалось, что испеченный пирог защитит семью от болезней и невзгод, им угощали всех домочадцев, но не резали ножом, а отламывали по кусочку.Запрещалось в этот день переезжать, пользоваться режущими предметами, а также стричь волосы и ногти. Не стоит давать деньги в долг, ходить в грязной одежде, ссориться. Наши предки в этот день с особой опаской относились к кошкам, считалось, что чужая кошка, пришедшая в дом, несет с собой беды.Какой сегодня праздник в миреГенеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования (International Day of Education). Проект резолюции подчеркивает важность образования для достижения устойчивого развития. Каждый человек должен иметь возможность учиться и в полной мере участвовать в общественной жизни.Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day) приурочен в дате получения патента на рецепт лакомства в 1922 году американским кулинаром-кондитером Христианом Нельсоном. Именно он покрыл порцию сливочного мороженого шоколадной глазурью и назвал его "пирожок эскимоса" (Eskimo Pie). А в 1934 году эскимо стали выпускать на деревянной палочке.День утилизации мобильных телефонов (Mobile Phone Recycling Day) ежегодно отмечается 24 января. Эта интернациональная экологическая кампания создана с целью призвать общество грамотно утилизировать вышедшие из строя гаджеты, сдавать технику на переработку, чтобы не загрязнять природу.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 24 января в разные годы:1720 – Пётр I утвердил Морской устав Российской империи.1895 – первая задокументированная высадка человека на Антарктическом континенте.1931 – в Москве основан театр "Ромэн", самый старый из ныне действующих цыганских театров.1935 – в Ричмонде (США) в продаже появилась первая партия баночного пива "Сливочный эль Крюгера" ("Krueger Cream Ale").1944 – началась Корсунь-Шевченковская операция в ходе Второй мировой войны.1973 – в ответном матче первого в истории футбольного Суперкубка Европы "Аякс" в Амстердаме обыграл "Рейнджерс" и стал обладателем трофея.1984 – выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.2006 – из Космического центра Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущен спутник ДЗЗ ALOS.2011 – произошел теракт в аэропорту Домодедово.2020 – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза.Кто из известных людей родился 24 январяВ этот день родились:1732 – Пьер Бомарше, французский комедиограф и публицист, автор пьес "Севильский цирюльник" и "Женитьба Фигаро".1776 – Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, немецкий писатель, композитор, дирижер.1779 – Елизавета Алексеевна (при рождении Луиза Мария Августа Баденская), супруга российского императора Александра I.1848 – Василий Суриков, русский художник, исторический живописец.1873 – Дмитрий Ушаков, русский филолог, составитель "Толкового словаря русского языка" в 4-х томах.1901 – Михаил Ромм, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР ("Обыкновенный фашизм").1942 – Валерий Ободзинский, советский и российский эстрадный певец, тенор, заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Марийской АССР (1973).1953 – Юрий Башмет, альтист, дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".1961 – Настасья Кински, западногерманская и американская актриса.1974 – Эд Хелмс, американский актер кино и телевидения.1986 – Миша Бартон, англо-американская актриса и модель.ИмениныИменины 24 января отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.

https://ria.ru/20250122/fevral-1911585840.html

https://ria.ru/20250123/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1846774345.html

https://ria.ru/20250124/tatyanin_den-1844440617.html

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общество, россия, праздники, религиозные праздники, календарь