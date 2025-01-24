https://ria.ru/20250124/platonov-1995352394.html

В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов

В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов - РИА Новости, 24.01.2025

В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов

В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны, заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:14:00+03:00

2025-01-24T16:14:00+03:00

2025-01-24T17:09:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

бананы

казахстан

эквадор

андрей платонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741815960_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_2d92ebb85d45f4345bd4f5b9604ed4ab.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны, заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на итоговом форуме "Развитие малого агробизнеса России"."Мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем", — заявил он.По его словам, первые отечественные бананы представит Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства.В свою очередь, министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что в России сейчас дешевле и проще импортировать этот продукт, чем выращивать самостоятельно.Глава ведомства привела в пример ситуацию в Казахстане, где выращивают бананы."Это же вопрос экономики. Вот почему казахстанские коллеги выращивают бананы? Потому что у них привезти банан из Эквадора гораздо дороже, чем вырастить свой", — рассказала Лут.При этом она заверила, что поддержит начинания фермеров, если производство бананов станет экономическим выгодным.

https://ria.ru/20240216/banany-1927766636.html

https://ria.ru/20250119/eksport-1994435891.html

https://ria.ru/20250115/indiya-1993760943.html

россия

казахстан

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), бананы, казахстан, эквадор, андрей платонов