https://ria.ru/20250124/platonov-1995352394.html
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов - РИА Новости, 24.01.2025
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов
В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны, заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:14:00+03:00
2025-01-24T16:14:00+03:00
2025-01-24T17:09:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
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бананы
казахстан
эквадор
андрей платонов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны, заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на итоговом форуме "Развитие малого агробизнеса России"."Мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем", — заявил он.По его словам, первые отечественные бананы представит Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства.В свою очередь, министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что в России сейчас дешевле и проще импортировать этот продукт, чем выращивать самостоятельно.Глава ведомства привела в пример ситуацию в Казахстане, где выращивают бананы."Это же вопрос экономики. Вот почему казахстанские коллеги выращивают бананы? Потому что у них привезти банан из Эквадора гораздо дороже, чем вырастить свой", — рассказала Лут.При этом она заверила, что поддержит начинания фермеров, если производство бананов станет экономическим выгодным.
https://ria.ru/20240216/banany-1927766636.html
https://ria.ru/20250119/eksport-1994435891.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), бананы, казахстан, эквадор, андрей платонов
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Бананы, Казахстан, Эквадор, Андрей Платонов
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов
Платонов: первые выращенные в России бананы представят к концу года