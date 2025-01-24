Рейтинг@Mail.ru
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 24.01.2025 (обновлено: 17:09 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/platonov-1995352394.html
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов - РИА Новости, 24.01.2025
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов
В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны, заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:14:00+03:00
2025-01-24T17:09:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
бананы
казахстан
эквадор
андрей платонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741815960_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_2d92ebb85d45f4345bd4f5b9604ed4ab.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны, заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на итоговом форуме "Развитие малого агробизнеса России"."Мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем", — заявил он.По его словам, первые отечественные бананы представит Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства.В свою очередь, министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что в России сейчас дешевле и проще импортировать этот продукт, чем выращивать самостоятельно.Глава ведомства привела в пример ситуацию в Казахстане, где выращивают бананы."Это же вопрос экономики. Вот почему казахстанские коллеги выращивают бананы? Потому что у них привезти банан из Эквадора гораздо дороже, чем вырастить свой", — рассказала Лут.При этом она заверила, что поддержит начинания фермеров, если производство бананов станет экономическим выгодным.
https://ria.ru/20240216/banany-1927766636.html
https://ria.ru/20250119/eksport-1994435891.html
https://ria.ru/20250115/indiya-1993760943.html
россия
казахстан
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741815960_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e4cc65d6ce5c59a3f9d2f8437275cccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), бананы, казахстан, эквадор, андрей платонов
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Бананы, Казахстан, Эквадор, Андрей Платонов
В России заявили о появлении к концу года первых отечественных бананов

Платонов: первые выращенные в России бананы представят к концу года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бананы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны, заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на итоговом форуме "Развитие малого агробизнеса России".
"Мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем", — заявил он.
Бананы - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Россия вернула пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы
16 февраля 2024, 12:46
По его словам, первые отечественные бананы представит Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства.
В свою очередь, министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что в России сейчас дешевле и проще импортировать этот продукт, чем выращивать самостоятельно.
Глава ведомства привела в пример ситуацию в Казахстане, где выращивают бананы.
Овощная продукция российских фермеров - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Экспорт из России фруктов, орехов и овощей в ЕС упал почти втрое за год
19 января, 08:22
"Это же вопрос экономики. Вот почему казахстанские коллеги выращивают бананы? Потому что у них привезти банан из Эквадора гораздо дороже, чем вырастить свой", — рассказала Лут.
При этом она заверила, что поддержит начинания фермеров, если производство бананов станет экономическим выгодным.
Женщина-продавец раскладывает овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Индия за десять месяцев увеличила импорт овощей из России в 20 раз
15 января, 05:09
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)БананыКазахстанЭквадорАндрей Платонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала