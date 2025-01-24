https://ria.ru/20250124/opros-1995273137.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 24.01.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 79% респондентов доверяют главе государства, согласно... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:30:00+03:00

2025-01-24T10:30:00+03:00

2025-01-24T10:30:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 79% респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ. Восемь из десяти (81%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту президента, 9% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Большинство (79%) опрошенных граждан заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. По мнению 53% респондентов, правительство РФ работает хорошо, 28% ответили, что российский кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (45%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 2% - за партию "Новые люди" и 4% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 января среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. -0-

https://ria.ru/20250110/putin-1993071767.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995248224.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия