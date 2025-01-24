https://ria.ru/20250124/kazahstan-1995282483.html

Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану - РИА Новости, 24.01.2025

Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

Астана передала Москве и Баку расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL, сообщил казахстанский вице-премьер, глава комиссии по расследованию... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:24:00+03:00

2025-01-24T11:24:00+03:00

2025-01-24T14:28:00+03:00

в мире

казахстан

россия

азербайджан

канат бозумбаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 24 янв — РИА Новости. Астана передала Москве и Баку расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL, сообщил казахстанский вице-премьер, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев, его слова привело агентство Казинформ."Расшифрованы (данные черных ящиков. — Прим. ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего", — заявил он.Вице-премьер уточнил, что опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков отличается от оригинала.Предварительный отчет крушения лайнера могут опубликовать на следующей неделе, добавил Бозумбаев.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html

https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html

https://ria.ru/20250116/kazahstan-1993968899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, россия, азербайджан, канат бозумбаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный