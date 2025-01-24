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Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану - РИА Новости, 24.01.2025
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11:24 24.01.2025 (обновлено: 14:28 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kazahstan-1995282483.html
Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану - РИА Новости, 24.01.2025
Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
Астана передала Москве и Баку расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL, сообщил казахстанский вице-премьер, глава комиссии по расследованию... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:24:00+03:00
2025-01-24T14:28:00+03:00
в мире
казахстан
россия
азербайджан
канат бозумбаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 24 янв — РИА Новости. Астана передала Москве и Баку расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL, сообщил казахстанский вице-премьер, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев, его слова привело агентство Казинформ."Расшифрованы (данные черных ящиков. — Прим. ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего", — заявил он.Вице-премьер уточнил, что опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков отличается от оригинала.Предварительный отчет крушения лайнера могут опубликовать на следующей неделе, добавил Бозумбаев.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html
https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html
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в мире, казахстан, россия, азербайджан, канат бозумбаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Россия, Азербайджан, Канат Бозумбаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

Казахстан передал расшифрованные данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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АСТАНА, 24 янв — РИА Новости. Астана передала Москве и Баку расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL, сообщил казахстанский вице-премьер, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев, его слова привело агентство Казинформ.
"Расшифрованы (данные черных ящиков. — Прим. ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего", — заявил он.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL
15 января, 20:18
Вице-премьер уточнил, что опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков отличается от оригинала.
Предварительный отчет крушения лайнера могут опубликовать на следующей неделе, добавил Бозумбаев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL
14 января, 13:57

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:
  • самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства;
  • его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе;
  • в день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости;
  • командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау;
  • Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Казахстане отказались комментировать неофициальные данные по делу AZAL
16 января, 10:56
 
В миреКазахстанРоссияАзербайджанКанат БозумбаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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