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Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году - РИА Новости, 24.01.2025
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07:54 24.01.2025 (обновлено: 10:46 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/ii-1995252172.html
Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году
Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году - РИА Новости, 24.01.2025
Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году
В 2025 году в IT-отрасли будут востребованы специалисты по разработке и поддержке программного обеспечения (ПО), а также инженеры в области искусственного... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:54:00+03:00
2025-01-24T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В 2025 году в IT-отрасли будут востребованы специалисты по разработке и поддержке программного обеспечения (ПО), а также инженеры в области искусственного интеллекта (ИИ), рассказал РИА Новости сооснователь онлайн-школы программирования "Хекслет" Кирилл Мокевнин. "При выборе будущей профессии следует обратить внимание на следующие варианты. Dev-ops - относительно молодая специальность, которая становится все популярнее. Специалист этого направления отвечает за разработку, развертывание и поддержку ПО, которое обеспечивают бесперебойное взаимодействие между командами и сотрудниками компании. ... Неизменным трендом в IT индустрии остается ИИ", - рассказал он, говоря о трендах 2025 года в IT. "Вакансий для ИИ инженеров много, но конкурентоспособность тоже растет, поэтому начинающим специалистам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и выбирать более узкие профессиональные области - например обработку данных или компьютерное зрение", - добавил эксперт. По его словам, профессия разработчика ПО все еще очень востребована и в то же время наиболее требовательна к навыкам специалистов. Кадров с реальным опытом разработки на рынке все еще не хватает, а спрос на них постоянно растет. Осознавая эту проблему, многие компании сместили фокус на внутреннее обучение сотрудников, поэтому сейчас начинающему талантливому специалисту найти первую работу стало немного легче, добавил он. Однако при обучении он советует выбирать именно практико-ориентированный подход и чаще принимать участие в учебных или даже коммерческих проектах. "Тогда уже на первом собеседовании можно будет похвастаться реальным опытом разработки ПО", - отмечает Мокевнин. Он добавил, что несмотря на многообразие популярных направлений, для человека, плохо знакомого с IT, вход в профессию может оказаться слишком сложным. "В таком случае следует выбрать одно из более доступных направлений, напрямую связанных с IT, но не требующих таких углубленных знаний", - объяснил эксперт. Так, например, работа на позиции тестировщика ПО позволит за короткое время наглядно познакомиться с тем, как строятся процесс разработки и принять участие в совершенствовании продукта.
https://ria.ru/20250110/professii-1993034047.html
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общество, технологии, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Технологии, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году

Программист Мокевнин: в 2025 году в IT-отрасли будут востребованы инженеры ИИ

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В 2025 году в IT-отрасли будут востребованы специалисты по разработке и поддержке программного обеспечения (ПО), а также инженеры в области искусственного интеллекта (ИИ), рассказал РИА Новости сооснователь онлайн-школы программирования "Хекслет" Кирилл Мокевнин.
"При выборе будущей профессии следует обратить внимание на следующие варианты. Dev-ops - относительно молодая специальность, которая становится все популярнее. Специалист этого направления отвечает за разработку, развертывание и поддержку ПО, которое обеспечивают бесперебойное взаимодействие между командами и сотрудниками компании. ... Неизменным трендом в IT индустрии остается ИИ", - рассказал он, говоря о трендах 2025 года в IT.
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"Вакансий для ИИ инженеров много, но конкурентоспособность тоже растет, поэтому начинающим специалистам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и выбирать более узкие профессиональные области - например обработку данных или компьютерное зрение", - добавил эксперт.
По его словам, профессия разработчика ПО все еще очень востребована и в то же время наиболее требовательна к навыкам специалистов. Кадров с реальным опытом разработки на рынке все еще не хватает, а спрос на них постоянно растет. Осознавая эту проблему, многие компании сместили фокус на внутреннее обучение сотрудников, поэтому сейчас начинающему талантливому специалисту найти первую работу стало немного легче, добавил он.
Однако при обучении он советует выбирать именно практико-ориентированный подход и чаще принимать участие в учебных или даже коммерческих проектах. "Тогда уже на первом собеседовании можно будет похвастаться реальным опытом разработки ПО", - отмечает Мокевнин.
Он добавил, что несмотря на многообразие популярных направлений, для человека, плохо знакомого с IT, вход в профессию может оказаться слишком сложным. "В таком случае следует выбрать одно из более доступных направлений, напрямую связанных с IT, но не требующих таких углубленных знаний", - объяснил эксперт. Так, например, работа на позиции тестировщика ПО позволит за короткое время наглядно познакомиться с тем, как строятся процесс разработки и принять участие в совершенствовании продукта.
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