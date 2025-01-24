https://ria.ru/20250124/aktau-1995278094.html
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала - РИА Новости, 24.01.2025
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала
Опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу под Актау самолёта компании AZAL отличается от оригинала, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:58:00+03:00
2025-01-24T10:58:00+03:00
2025-01-24T11:11:00+03:00
актау
в мире
казахстан
канат бозумбаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991315826_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_05507c1747aa4f6dfb867c6b347ccd6b.jpg
АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу под Актау самолёта компании AZAL отличается от оригинала, сообщил вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев."Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого чёрных ящиков", - приводит слова Бозумбаева агентство Казинформ.Ранее в интернете появилась якобы расшифровка чёрных ящиков с потерпевшего катастрофу в Актау самолёта. Шестнадцатого января в министерстве транспорта Казахстана заявили, что до публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html
актау
казахстан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991315826_170:0:1591:1066_1920x0_80_0_0_f3fad589da16929eaa4acf68295bbf27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
актау, в мире, казахстан, канат бозумбаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, баку
Актау, В мире, Казахстан, Канат Бозумбаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Баку
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала
Казинформ: опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала