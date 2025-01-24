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Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала - РИА Новости, 24.01.2025
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10:58 24.01.2025 (обновлено: 11:11 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/aktau-1995278094.html
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала - РИА Новости, 24.01.2025
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала
Опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу под Актау самолёта компании AZAL отличается от оригинала, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:58:00+03:00
2025-01-24T11:11:00+03:00
актау
в мире
казахстан
канат бозумбаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
баку
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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу под Актау самолёта компании AZAL отличается от оригинала, сообщил вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев."Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого чёрных ящиков", - приводит слова Бозумбаева агентство Казинформ.Ранее в интернете появилась якобы расшифровка чёрных ящиков с потерпевшего катастрофу в Актау самолёта. Шестнадцатого января в министерстве транспорта Казахстана заявили, что до публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241228/azal-1991886597.html
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актау, в мире, казахстан, канат бозумбаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, баку
Актау, В мире, Казахстан, Канат Бозумбаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Баку
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Казинформ: опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу под Актау самолёта компании AZAL отличается от оригинала, сообщил вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
"Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого чёрных ящиков", - приводит слова Бозумбаева агентство Казинформ.
Ранее в интернете появилась якобы расшифровка чёрных ящиков с потерпевшего катастрофу в Актау самолёта. Шестнадцатого января в министерстве транспорта Казахстана заявили, что до публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.
Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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АктауВ миреКазахстанКанат БозумбаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — ГрозныйБаку
 
 
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