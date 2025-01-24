https://ria.ru/20250124/aktau-1995272433.html
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе - РИА Новости, 24.01.2025
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Предварительный отчёт крушения азербайджанского лайнера близ города Актау в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:24:00+03:00
2025-01-24T10:24:00+03:00
2025-01-24T10:29:00+03:00
актау
казахстан
канат бозумбаев
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Предварительный отчёт крушения азербайджанского лайнера близ города Актау в Казахстане может быть опубликован на следующей неделе, сообщил журналистам вице-премьер республики, глава комиссии по расследованию авиапроисшествия Канат Бозумбаев."Надеемся, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована", - сказал Бозумбаев.Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250110/aviakatastrofa-1993055226.html
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актау, казахстан, канат бозумбаев, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Актау, Казахстан, Канат Бозумбаев, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Отчет по авиакатастрофе в Актау могут опубликовать на следующей неделе
Отчет о крушении самолета в Актау могут опубликовать на следующей неделе