Конкурент Таиланда. Вьетнам станет доступнее для российских туристов
ITM Group: отдых во Вьетнаме зимой стоит от 200 тысяч рублей на двоих
© Getty Images / pat138241Девушка на побережье города Муйне
© Getty Images / pat138241
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Третье место после Таиланда и китайского Хайнаня — Вьетнам все популярнее среди азиатских пляжных направлений у россиян. И есть все шансы еще укрепить позиции: несколько дней назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал увеличение количества рейсов между двумя странами. Чем привлекают эти курорты, как выгодно туда добраться и сколько стоит такой отдых — в материале РИА Новости.
Полюбить Вьетнам
"Динамика спроса показывает: люди хотят там побывать", — говорит коммерческий директор "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов.
© Getty Images / Vuong Manh CuongНячанг, Вьетнам
© Getty Images / Vuong Manh Cuong
Нячанг, Вьетнам
Статистика Министерства туризма Вьетнама это подтверждает: в 2024-м в стране побывали 232,3 тысячи россиян, на 84% больше, чем годом ранее.
"Мы видим стабильное увеличение спроса в этом сезоне и уверены, что рост продолжится. Расширение ассортимента прямых рейсов тому поспособствует", — отмечает руководитель отдела по разработке продукта ITM Group Ирина Юрина.
Прямых рейсов будет больше
Прямой перелет и привлекательные цены — главные факторы. "Если добавятся рейсы и вьетнамских авиакомпаний, как обещал Чернышенко, турпоток еще больше вырастет", — уверены в "Русском экспрессе".
© Getty Images / galitskayaБухта Халонг во Вьетнаме
© Getty Images / galitskaya
Бухта Халонг во Вьетнаме
Сейчас во Вьетнам летают "Аэрофлот" (из Москвы в Хошимин) и "ИрАэро" (из Иркутска в Ханой). "Из Хошимина многие добираются трансфером в Фантьет или внутренним перелетом — на Фукуок или в Нячанг", — рассказывает управляющий директор туроператора Let`s Fly и руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина.
Также востребованы рейсы китайских перевозчиков. Так, в Нячанг туристы часто летят с пересадкой в Чэнду либо в Гуанчжоу. Через Хошимин добираются и до Муйне, добавляют в "Русском экспрессе".
Курорты на выбор
Но из-за ограниченности авиаперевозок Вьетнаму сложно конкурировать с признанным лидером — Таиландом.
© Getty Images / CravenAВид на город Фантьет, Вьетнам
© Getty Images / CravenA
Вид на город Фантьет, Вьетнам
"Да и инфраструктура там качественнее. Однако на популярных курортах — Пхукете, в Паттайе — часто в отелях нет мест, а цены выше", — объясняют в "Русском экспрессе".
До пандемии Вьетнам уступал Таиланду по продажам всего 25-30 процентов, вспоминает Любовь Воронина. Чартеры тогда были из всех крупных региональных центров, а турпоток превышал сегодняшний почти в три раза.
© Getty Images / alxpinПляж в Муйне
© Getty Images / alxpin
Пляж в Муйне
Среди наиболее востребованных мест — Дананг, Нячанг, Фукуок и Муйне. Растет спрос на Фукуок. Там много современных отелей и хорошая инфраструктура. К тому же зима — лучшее время для островного отдыха. За белоснежные пляжи юг острова называют "вьетнамскими Мальдивами".
На Фукуок придется лететь с пересадкой, но вариантов много — есть рейсы из Бангкока, Малайзии, Сингапура, перечисляет Филипп Обручев-Миронов.
© Getty Images / Andrea PistolesiОстров Фукуок, Вьетнам
© Getty Images / Andrea Pistolesi
Остров Фукуок, Вьетнам
А самый популярный у россиян курорт — Нячанг, говорят в АТОР. Туда в основном летят через Китай или Ближний Восток.
В Муйне и Фантьет отправляются те, кто не готов к дополнительным стыковкам: из аэропорта Хошимина до этих курортов можно добраться за 3,5 часа.
Экскурсии включены
Пляжный отдых — не единственная цель путешествия во Вьетнам. Многие оплачивают комбинированные туры — например, с визитом в ближайшие страны — Лаос и Камбоджу, отмечают в "Русском экспрессе". "Были просьбы объединить в одно путешествие экскурсионную неделю в Южной Корее с отдыхом на Фукуоке", — уточняет представитель "Интуриста".
© Getty Images / LightRocket /John S LanderБуддистский храм в городе Фантьет
© Getty Images / LightRocket /John S Lander
Буддистский храм в городе Фантьет
В самом Вьетнаме тоже стоит уделить время экскурсиям. В Хошимине, также известном как Сайгон, туристы посещают знаменитые партизанские тоннели Ку-Чи — память о войне — и дельту реки Меконг. Попробуйте там уличную еду, загляните на рынок. И осмотрите собор Сайгонской Богоматери — французское колониальное наследие.
Из Нячанга туристы отправляются на экскурсии в Далат, в парк развлечений с Золотым мостом.
© Getty Images / Universal Images Group/UCG/Bob HenryПляжный курорт в Муйне, Фантьет
© Getty Images / Universal Images Group/UCG/Bob Henry
Пляжный курорт в Муйне, Фантьет
На севере страны, где находится столица, Ханой, — чудо природы, бухта Халонг, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там три тысячи островов, красивые скалы и пещеры.
Цены, карты и другие особенности
Вьетнам — бюджетное направление зимнего пляжного отдыха, подчеркивают в АТОР. Так, в начале февраля 11-12 ночей обойдутся в сумму чуть больше 200 тысяч рублей на двоих. Это перелет, трансфер, отель "четыре звезды" с завтраком.
© Getty Images / hadynyahУличная еда во Вьетнаме
© Getty Images / hadynyah
Уличная еда во Вьетнаме
"Все включено" тоже есть. Но большинство туристов предпочитают дегустировать местные блюда вне гостиниц. Кафе и ресторанов с локальной кухней и местным колоритом много, все очень дешево. Отпуск — идеальная возможность попробовать настоящий фо-бо, рыбный соус и кофе по-вьетнамски со сгущенным молоком.
Можно расплачиваться картой "Мир". С этой платежной системой работает, в частности, вьетнамско-российский банк VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank).
© Getty Images / Nick UtЗолотой мост во Вьетнаме
Золотой мост во Вьетнаме
© Getty Images / Nick Ut
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© Getty Images / Neil BusseyРека Меконг
Река Меконг
© Getty Images / Neil Bussey
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© Getty Images / Vithun KhamsongБухта Халонг во Вьетнаме
Бухта Халонг во Вьетнаме
© Getty Images / Vithun Khamsong
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© Getty Images / LipKee Yeo
Тоннели Ку-Чи
Тоннели Ку-Чи
© Getty Images / LipKee Yeo
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© Getty Images / heinstirred
Женщина продает еду с фургона на дневном рынке на Фукуоке
Женщина продает еду с фургона на дневном рынке на Фукуоке
© Getty Images / heinstirred
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© Getty Images / DeAgostiniЧамские башни недалеко от Далата
Чамские башни недалеко от Далата
© Getty Images / DeAgostini
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© Getty Images / hadynyahУличная еда во Вьетнаме
Уличная еда во Вьетнаме
© Getty Images / hadynyah
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© Getty Images / Stefan Cristian CioataКрасная река
Красная река
© Getty Images / Stefan Cristian Cioata
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Золотой мост во Вьетнаме
© Getty Images / Nick Ut
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Река Меконг
© Getty Images / Neil Bussey
2 из 8
Бухта Халонг во Вьетнаме
© Getty Images / Vithun Khamsong
3 из 8
Тоннели Ку-Чи
© Getty Images / LipKee Yeo
4 из 8
Женщина продает еду с фургона на дневном рынке на Фукуоке
© Getty Images / heinstirred
5 из 8
Чамские башни недалеко от Далата
© Getty Images / DeAgostini
6 из 8
Уличная еда во Вьетнаме
© Getty Images / hadynyah
7 из 8
Красная река
© Getty Images / Stefan Cristian Cioata
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"Кроме того, в стране лояльно относятся к россиянам, сезон — почти круглый год, вьетнамцы старшего поколения говорят или хотя бы понимают по-русски", — добавляет Филипп Обручев-Миронов. В общем, аргументов в пользу поездки более чем достаточно.
Еще одна страна Юго-Восточной Азии станет доступнее для россиян
14 января, 18:52