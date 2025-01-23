https://ria.ru/20250123/vetnam-1995037504.html

Конкурент Таиланда. Вьетнам станет доступнее для российских туристов

Конкурент Таиланда. Вьетнам станет доступнее для российских туристов - РИА Новости, 23.01.2025

Конкурент Таиланда. Вьетнам станет доступнее для российских туристов

Третье место после Таиланда и китайского Хайнаня — Вьетнам все популярнее среди азиатских пляжных направлений у россиян. И есть все шансы еще укрепить позиции:... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:10:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Третье место после Таиланда и китайского Хайнаня — Вьетнам все популярнее среди азиатских пляжных направлений у россиян. И есть все шансы еще укрепить позиции: несколько дней назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал увеличение количества рейсов между двумя странами. Чем привлекают эти курорты, как выгодно туда добраться и сколько стоит такой отдых — в материале РИА Новости.Полюбить Вьетнам"Динамика спроса показывает: люди хотят там побывать", — говорит коммерческий директор "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов. Статистика Министерства туризма Вьетнама это подтверждает: в 2024-м в стране побывали 232,3 тысячи россиян, на 84% больше, чем годом ранее."Мы видим стабильное увеличение спроса в этом сезоне и уверены, что рост продолжится. Расширение ассортимента прямых рейсов тому поспособствует", — отмечает руководитель отдела по разработке продукта ITM Group Ирина Юрина.Прямых рейсов будет большеПрямой перелет и привлекательные цены — главные факторы. "Если добавятся рейсы и вьетнамских авиакомпаний, как обещал Чернышенко, турпоток еще больше вырастет", — уверены в "Русском экспрессе".Сейчас во Вьетнам летают "Аэрофлот" (из Москвы в Хошимин) и "ИрАэро" (из Иркутска в Ханой). "Из Хошимина многие добираются трансфером в Фантьет или внутренним перелетом — на Фукуок или в Нячанг", — рассказывает управляющий директор туроператора Let`s Fly и руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина.Также востребованы рейсы китайских перевозчиков. Так, в Нячанг туристы часто летят с пересадкой в Чэнду либо в Гуанчжоу. Через Хошимин добираются и до Муйне, добавляют в "Русском экспрессе".Курорты на выборНо из-за ограниченности авиаперевозок Вьетнаму сложно конкурировать с признанным лидером — Таиландом."Да и инфраструктура там качественнее. Однако на популярных курортах — Пхукете, в Паттайе — часто в отелях нет мест, а цены выше", — объясняют в "Русском экспрессе".До пандемии Вьетнам уступал Таиланду по продажам всего 25-30 процентов, вспоминает Любовь Воронина. Чартеры тогда были из всех крупных региональных центров, а турпоток превышал сегодняшний почти в три раза.Среди наиболее востребованных мест — Дананг, Нячанг, Фукуок и Муйне. Растет спрос на Фукуок. Там много современных отелей и хорошая инфраструктура. К тому же зима — лучшее время для островного отдыха. За белоснежные пляжи юг острова называют "вьетнамскими Мальдивами".На Фукуок придется лететь с пересадкой, но вариантов много — есть рейсы из Бангкока, Малайзии, Сингапура, перечисляет Филипп Обручев-Миронов.А самый популярный у россиян курорт — Нячанг, говорят в АТОР. Туда в основном летят через Китай или Ближний Восток.В Муйне и Фантьет отправляются те, кто не готов к дополнительным стыковкам: из аэропорта Хошимина до этих курортов можно добраться за 3,5 часа.Экскурсии включеныПляжный отдых — не единственная цель путешествия во Вьетнам. Многие оплачивают комбинированные туры — например, с визитом в ближайшие страны — Лаос и Камбоджу, отмечают в "Русском экспрессе". "Были просьбы объединить в одно путешествие экскурсионную неделю в Южной Корее с отдыхом на Фукуоке", — уточняет представитель "Интуриста".В самом Вьетнаме тоже стоит уделить время экскурсиям. В Хошимине, также известном как Сайгон, туристы посещают знаменитые партизанские тоннели Ку-Чи — память о войне — и дельту реки Меконг. Попробуйте там уличную еду, загляните на рынок. И осмотрите собор Сайгонской Богоматери — французское колониальное наследие.Из Нячанга туристы отправляются на экскурсии в Далат, в парк развлечений с Золотым мостом.На севере страны, где находится столица, Ханой, — чудо природы, бухта Халонг, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там три тысячи островов, красивые скалы и пещеры.Цены, карты и другие особенностиВьетнам — бюджетное направление зимнего пляжного отдыха, подчеркивают в АТОР. Так, в начале февраля 11-12 ночей обойдутся в сумму чуть больше 200 тысяч рублей на двоих. Это перелет, трансфер, отель "четыре звезды" с завтраком."Все включено" тоже есть. Но большинство туристов предпочитают дегустировать местные блюда вне гостиниц. Кафе и ресторанов с локальной кухней и местным колоритом много, все очень дешево. Отпуск — идеальная возможность попробовать настоящий фо-бо, рыбный соус и кофе по-вьетнамски со сгущенным молоком.Можно расплачиваться картой "Мир". С этой платежной системой работает, в частности, вьетнамско-российский банк VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank)."Кроме того, в стране лояльно относятся к россиянам, сезон — почти круглый год, вьетнамцы старшего поколения говорят или хотя бы понимают по-русски", — добавляет Филипп Обручев-Миронов. В общем, аргументов в пользу поездки более чем достаточно.

https://ria.ru/20250114/vetnam-1993711816.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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