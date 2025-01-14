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Еще одна страна Юго-Восточной Азии станет доступнее для россиян

Еще одна страна Юго-Восточной Азии станет доступнее для россиян - РИА Новости, 14.01.2025

Еще одна страна Юго-Восточной Азии станет доступнее для россиян

Приняты решения по увеличению числа авиарейсов с Вьетнамом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:52:00+03:00

2025-01-14T18:52:00+03:00

2025-01-14T18:52:00+03:00

туризм

туризм

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ХАНОЙ, 14 янв — РИА Новости. Приняты решения по увеличению числа авиарейсов с Вьетнамом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим, что такие решения сходу принимаются. В частности, по увеличению числа взаимных авиарейсов. Не только российских компаний - сейчас две летают - будут летать еще вьетнамские компании. Для этого российской перестраховочной компанией специальные тарифы для пролетов будут устанавливаться", - сказал Чернышенко.Сейчас прямые полеты во Вьетнам выполняют "Аэрофлот" – из Москвы в Хошимин и "ИрАэро" – из Иркутска в Ханой.

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

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