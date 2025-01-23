https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html

"Разрешил ударить по противнику". Зачем Трамп сделал одолжение Киеву

"Разрешил ударить по противнику". Зачем Трамп сделал одолжение Киеву - РИА Новости, 23.01.2025

"Разрешил ударить по противнику". Зачем Трамп сделал одолжение Киеву

На Украине обостряется политическая борьба. Опасаясь конкуренции, Зеленский продолжает попытки избавиться от потенциальных соперников на возможных выборах. Под... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:07:00+03:00

украина

киев

брюссель

петр порошенко

дональд трамп

джо байден

европейская солидарность

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине обостряется политическая борьба. Опасаясь конкуренции, Зеленский продолжает попытки избавиться от потенциальных соперников на возможных выборах. Под ударом — давний противник главы киевского режима. К чему готовятся украинские власти — в материале РИА Новости.Атака на предшественникаПерсональные санкции — одна из немногих вещей, успешно перенятых Киевом у Запада. С их помощью Совет нацбезопасности без судебного решения одним указом лишает неугодных лиц активов и ограничивает им экономическую деятельность вплоть до полного запрета торговых операций.Именно так в офисе Зеленского собираются поступить с бывшим президентом и главой партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко*, сообщают украинские СМИ. Впрочем, источники в Киеве отмечают, что в команде Андрея Ермака с этим согласны не все."Более перспективной многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко*, где есть сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными", — сказал представитель окружения Зеленского.Это косвенно подтвердил советник Ермака Сергей Лещенко. По его словам, экс-президент беспокоится за свою судьбу из-за смены власти в США. Дела против него сдерживала администрация Джо Байдена, чей сын Хантер работал на Украине в нефтегазовой компании Burisma. В 2016-м генпрокурор Виктор Шокин инициировал коррупционное расследование в отношении холдинга.Байден, будучи тогда вице-президентом, позвонил Порошенко* и уговорил его уволить Шокина. С тех пор они хорошо ладили. Теперь же лидеру "Европейской солидарности" рассчитывать на поддержку Вашингтона не приходится."У Трампа никакого интереса к Порошенко* нет", — подчеркнул Лещенко.Пока на Банковой ничего не предприняли. Но опровергать вбросы не спешат и только усилили интригу, анонсировав новый санкционной список. В "Европейской солидарности" заявили о политическом давлении.Порошенко* грозит обвинение в госизмене. В частности, его подозревают в уплате налогов Москве, а также признании Севастополя российским.Демократия ШредингераДепутат от "Европейской солидарности" София Федина, комментируя слухи о санкциях, сравнила Зеленского с собакой. Как она выразилась, домашние питомцы должны слушать хозяина, а не закатывать истерики, когда им указывают, что делать. Поскольку президент — "нанятое гражданами на работу лицо", он обязан исполнять волю народа.Зеленский "должен очень хорошо осознавать, где его место", подчеркнула парламентарий.На Банковой это сочли оскорблением. Заместитель Ермака Ирина Верещук с возмущением обратилась к Порошенко* "как к бывшему президенту", который, дескать, знает, что "так нельзя"."Ваша обязанность сделать так, чтобы эти лица не переходили границ. Потому что, действительно, как вы сами говорите, каждый должен знать свое место", — сказала она.А Порошенко* сообщил о нарушении прав человека, так как ему не разрешили посетить политическую ассамблею Европейской народной партии в Брюсселе."Продолжается сворачивание демократии: снова меня по указанию руководителя Службы безопасности президента не выпустили за границу", — пожаловался он.Спикер Рады Руслан Стефанчук объяснил: Порошенко* неправильно оформил документы. К слову, в заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО, тоже в Брюсселе, бывший глава государства все-таки участвовал. И даже побывал в объятьях генсека альянса Марка Рютте.Последний шансУ Зеленского есть еще один рычаг давления. Сын Порошенко* Алексей, лейтенант ВСУ запаса, игнорирует повестки в ТЦК. Его объявили в розыск еще в декабре. По сведениям СМИ, он проживает преимущественно за границей.А зарубежные активы его отца в последние годы заметно сократились. В декабре в Будапеште закрылось последнее предприятие Roshen в Венгрии. Осталась только кондитерская фабрика в Клайпеде. Порошенко* все еще входит в число самых богатых украинцев, но перспективы в политике и бизнесе для него все туманнее."На Украине ждут перемен от возвращения Трампа. Много разговоров о выборах. Вроде как новая администрация и не против замены Зеленского на кого-нибудь подобного. Он неплохо отрабатывает свои деньги, но Трамп не забывает, кто пускал негатив в его адрес", — указал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.Порошенко* в курсе новых проблем Банковой. "Есть трудности с коммуникацией офиса президента и командой Трампа", — отметил он.По словам аналитика, бывший президент собирается извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Претензий у Трампа к нему тоже достаточно, но как участник коррупционной схемы с семьей Байдена он может передать Вашингтону компромат на отставного американского лидера и потеснить Зеленского. Впрочем, нужно ли это заокеанским партнерам — большой вопрос.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992984348.html

украина

киев

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украина, киев, брюссель, петр порошенко, дональд трамп, джо байден, европейская солидарность