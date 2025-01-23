"Разрешил ударить по противнику". Зачем Трамп сделал одолжение Киеву
Политолог Дудчак: Порошенко хочет извлечь выгоду от победы Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Башне Трампа" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Башне Трампа" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине обостряется политическая борьба. Опасаясь конкуренции, Зеленский продолжает попытки избавиться от потенциальных соперников на возможных выборах. Под ударом — давний противник главы киевского режима. К чему готовятся украинские власти — в материале РИА Новости.
Атака на предшественника
Персональные санкции — одна из немногих вещей, успешно перенятых Киевом у Запада. С их помощью Совет нацбезопасности без судебного решения одним указом лишает неугодных лиц активов и ограничивает им экономическую деятельность вплоть до полного запрета торговых операций.
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева
Именно так в офисе Зеленского собираются поступить с бывшим президентом и главой партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко*, сообщают украинские СМИ. Впрочем, источники в Киеве отмечают, что в команде Андрея Ермака с этим согласны не все.
"Более перспективной многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко*, где есть сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными", — сказал представитель окружения Зеленского.
Это косвенно подтвердил советник Ермака Сергей Лещенко. По его словам, экс-президент беспокоится за свою судьбу из-за смены власти в США. Дела против него сдерживала администрация Джо Байдена, чей сын Хантер работал на Украине в нефтегазовой компании Burisma. В 2016-м генпрокурор Виктор Шокин инициировал коррупционное расследование в отношении холдинга.
Байден, будучи тогда вице-президентом, позвонил Порошенко* и уговорил его уволить Шокина. С тех пор они хорошо ладили. Теперь же лидеру "Европейской солидарности" рассчитывать на поддержку Вашингтона не приходится.
"У Трампа никакого интереса к Порошенко* нет", — подчеркнул Лещенко.
Пока на Банковой ничего не предприняли. Но опровергать вбросы не спешат и только усилили интригу, анонсировав новый санкционной список. В "Европейской солидарности" заявили о политическом давлении.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
Порошенко* грозит обвинение в госизмене. В частности, его подозревают в уплате налогов Москве, а также признании Севастополя российским.
Демократия Шредингера
Депутат от "Европейской солидарности" София Федина, комментируя слухи о санкциях, сравнила Зеленского с собакой. Как она выразилась, домашние питомцы должны слушать хозяина, а не закатывать истерики, когда им указывают, что делать. Поскольку президент — "нанятое гражданами на работу лицо", он обязан исполнять волю народа.
Зеленский "должен очень хорошо осознавать, где его место", подчеркнула парламентарий.
© соцсетиДепутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина
© соцсети
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина
На Банковой это сочли оскорблением. Заместитель Ермака Ирина Верещук с возмущением обратилась к Порошенко* "как к бывшему президенту", который, дескать, знает, что "так нельзя".
"Ваша обязанность сделать так, чтобы эти лица не переходили границ. Потому что, действительно, как вы сами говорите, каждый должен знать свое место", — сказала она.
А Порошенко* сообщил о нарушении прав человека, так как ему не разрешили посетить политическую ассамблею Европейской народной партии в Брюсселе.
"Продолжается сворачивание демократии: снова меня по указанию руководителя Службы безопасности президента не выпустили за границу", — пожаловался он.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Спикер Рады Руслан Стефанчук объяснил: Порошенко* неправильно оформил документы. К слову, в заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО, тоже в Брюсселе, бывший глава государства все-таки участвовал. И даже побывал в объятьях генсека альянса Марка Рютте.
Последний шанс
У Зеленского есть еще один рычаг давления. Сын Порошенко* Алексей, лейтенант ВСУ запаса, игнорирует повестки в ТЦК. Его объявили в розыск еще в декабре. По сведениям СМИ, он проживает преимущественно за границей.
А зарубежные активы его отца в последние годы заметно сократились. В декабре в Будапеште закрылось последнее предприятие Roshen в Венгрии. Осталась только кондитерская фабрика в Клайпеде. Порошенко* все еще входит в число самых богатых украинцев, но перспективы в политике и бизнесе для него все туманнее.
© AP Photo / Efrem LukatskyМагазин Roshen в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Магазин Roshen в Киеве, Украина
"На Украине ждут перемен от возвращения Трампа. Много разговоров о выборах. Вроде как новая администрация и не против замены Зеленского на кого-нибудь подобного. Он неплохо отрабатывает свои деньги, но Трамп не забывает, кто пускал негатив в его адрес", — указал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.
Порошенко* в курсе новых проблем Банковой. "Есть трудности с коммуникацией офиса президента и командой Трампа", — отметил он.
По словам аналитика, бывший президент собирается извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Претензий у Трампа к нему тоже достаточно, но как участник коррупционной схемы с семьей Байдена он может передать Вашингтону компромат на отставного американского лидера и потеснить Зеленского. Впрочем, нужно ли это заокеанским партнерам — большой вопрос.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются
10 января, 08:00