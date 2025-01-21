https://ria.ru/20250121/ukraina-1994716409.html

На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко

На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко - РИА Новости, 21.01.2025

На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко

Правоохранительные органы Украины расследуют новые факты государственной измены по делу против экс-президента страны Петра Порошенко*, сообщает издание "Закон и РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины расследуют новые факты государственной измены по делу против экс-президента страны Петра Порошенко*, сообщает издание "Закон и бизнес". "По делу Порошенко* расследуются новые факты государственной измены.. По данным правоохранительных органов, речь идет, в частности, об уплате значительного количества налогов (в бюджет РФ – ред.), а также факте признания Севастополя российским городом", - говорится в публикации. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщало, что в офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность введения санкций против бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*. Служба безопасности Украины ранее сообщила, что экс-министр энергетики страны Владимир Демчишин в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html

https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, петр порошенко, владимир зеленский, владимир демчишин, страна.ua, европейская солидарность, оппозиционная платформа - за жизнь