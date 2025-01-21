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На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко - РИА Новости, 21.01.2025
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00:31 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994716409.html
На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко
На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко - РИА Новости, 21.01.2025
На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко
Правоохранительные органы Украины расследуют новые факты государственной измены по делу против экс-президента страны Петра Порошенко*, сообщает издание "Закон и РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T00:31:00+03:00
2025-01-21T00:31:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины расследуют новые факты государственной измены по делу против экс-президента страны Петра Порошенко*, сообщает издание "Закон и бизнес". "По делу Порошенко* расследуются новые факты государственной измены.. По данным правоохранительных органов, речь идет, в частности, об уплате значительного количества налогов (в бюджет РФ – ред.), а также факте признания Севастополя российским городом", - говорится в публикации. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщало, что в офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность введения санкций против бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*. Служба безопасности Украины ранее сообщила, что экс-министр энергетики страны Владимир Демчишин в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html
https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, петр порошенко, владимир зеленский, владимир демчишин, страна.ua, европейская солидарность, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Демчишин, Страна.ua, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За жизнь
На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко

"Закон и бизнес": на Украине расследуют новые факты госизмены по делу Порошенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины расследуют новые факты государственной измены по делу против экс-президента страны Петра Порошенко*, сообщает издание "Закон и бизнес".
"По делу Порошенко* расследуются новые факты государственной измены.. По данным правоохранительных органов, речь идет, в частности, об уплате значительного количества налогов (в бюджет РФ – ред.), а также факте признания Севастополя российским городом", - говорится в публикации.
Сотрудники Национальной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Сына Порошенко* признали уклонистом
18 января, 15:53
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщало, что в офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность введения санкций против бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*.
Служба безопасности Украины ранее сообщила, что экс-министр энергетики страны Владимир Демчишин в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР. По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В России арестовали имущество сына Порошенко
26 октября 2024, 07:27
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир ДемчишинСтрана.uaЕвропейская солидарностьОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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