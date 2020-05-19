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2020-05-19T21:41
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На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
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РИА Новости

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

15:15 19.05.2020 (обновлено: 21:41 19.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Видео пресс-конференции опубликовал телеканал "112 Украина".
По его словам, разговор доказывает участие политиков в коррупции и госизмене.
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На записи слышно, как занимавший в то время пост госсекретаря США Джон Керри просит Порошенко "решить проблему" замены Шокина. Генпрокурор расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.
На второй аудиозаписи с Порошенко якобы разговаривает сам Байден.
"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на миллиард долларов", — говорит человек с голосом Байдена.
При этом якобы Порошенко в ответ предложил на эту должность своего кума Юрия Луценко.
В одном из фрагментов беседы от 18 февраля 2016 года человек с голосом, похожим на голос Порошенко, сообщает якобы Байдену, что он встретился с Шокиным и попросил его уйти в отставку, несмотря на "отсутствие любых обвинений в коррупции и данных относительно его любых неправомерных действий", а также поддержку со стороны депутатов Рады. Он назвал это "хорошей новостью".
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Порошенко пожаловался Зеленскому на уголовное преследование
Деркач заявил, что после увольнения Шокина Байден якобы выдвигал новые условия для выплаты Киеву миллиарда долларов. Эти деньги должны были пойти оборонным предприятиям, которыми владел Порошенко. Одним из этих условий было поднятие тарифов ЖКХ для населения.
Кроме того, якобы поднимались вопросы наличия коалиции в Верховной раде, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения парламентом правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Деркач заявил, что в одном из разговоров Порошенко признался Байдену, что в Раде нет никакой коалиции.
Деркач добавил, что передал все многочасовые записи в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
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Дела против Порошенко

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом СМИ сообщили, что в беседе американский лидер мог просить о расследовании в отношении сына Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп обратился к Зеленскому с просьбой расследовать обстоятельства увольнения Шокина и дело самого Хантера Байдена.
Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Однако Шокину не удалось закончить расследование — весной 2016 года его отправили в отставку. Вместо него на должность генпрокурора назначили Юрия Луценко. Для этого Верховной раде пришлось менять законодательство, так как у Луценко не было юридического образования.
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Узник без совести
Ранее Госбюро расследований возбудило 16 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касались госизмены, а также фальсификаций при назначении Гройсмана премьером.
Юрист Андрей Портнов — бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича — ранее сообщил, что Госбюро расследований возбудило уголовное дело в отношении Порошенко в связи с якобы фальсификациями документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабмина. По словам юриста, в сентябре 2015 года из коалиции "Европейская Украина" вышла фракция "Радикальная партия" Олега Ляшко, в феврале 2016 года — партии "Батькивщина" и "Самопомощь", после чего она фактически перестала существовать из-за отсутствия необходимого большинства.
Портнов отметил, что, несмотря на отсутствие коалиции, Порошенко предложил Раде осуществить назначение ряда лиц на должности премьера и членов правительства. Эти действия сопровождались внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о наличии коалиции.
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Олег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСитуация на УкраинеВиктор ШокинПетр ПорошенкоДжо БайденСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот так строилась власть на украине
19 мая, 15:20
Сергей Сергеевич
16881412
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19 мая, 16:59
АНДРЕЙ КОННИН
16971311
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