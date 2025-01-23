https://ria.ru/20250123/pyatna-1782182795.html

Как вывести пятна с одежды в домашних условиях: проверенные способы

Как вывести пятна с одежды в домашних условиях: способы и средства для удаления

Как вывести пятна с одежды в домашних условиях: проверенные способы

Хозяйки часто сталкиваются с трудностями в отстирывании пятен с одежды. Удалить загрязнения от травы, масляных красок, крови и еды не всегда оказывается просто. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:46:00+03:00

2025-01-23T20:46:00+03:00

2025-01-23T20:46:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Хозяйки часто сталкиваются с трудностями в отстирывании пятен с одежды. Удалить загрязнения от травы, масляных красок, крови и еды не всегда оказывается просто. Как вывести пятна в домашних условиях и чем можно убрать неприятный запах - в материале РИА Новости.Пятна на одеждеЧаще всего на одежде остаются следы еды и напитков. Их можно удалить с помощью домашних средств или бытовой химии. Но пятна от краски или клея придется растворять агрессивными веществами, например, нашатырным спиртом.“Пятновыводитель нужно нанести на ткань, смочить ее горячей водой и после обработать пятно, - комментирует Наталья Гамаюнова, эксперт интернет-магазина Shopping Live. - Если загрязнение не удаляется сразу, средство нужно оставить на более длительный срок, а также увеличить его концентрацию. Если пятно начало светлеть, это хороший знак - скорее всего след исчезнет полностью. После устранения загрязнения с ткани нужно смыть остатки средства под проточной прохладной водой или прополоскать в стиральной машине. Одежду из деликатных тканей (бархат, шелк), а также изделия, которые нельзя стирать в машинке (костюмы, пальто), нужно обработать дистиллированной водой. Так можно избежать белых разводов”.Средства для удаления пятенМногие хозяйки сталкиваются с ситуациями, когда дома нужно держать несколько видов средств для удаления загрязнений, так как для разных случаев подойдут разные решения. Все также зависит от типа и цвета ткани.ПятновыводителиКачественные пятновыводители не обладают специфическим запахом порошка, многие из них стоят недорого (250-300 руб.) Их можно использовать во время стирки или перед ней. С помощью этих средств также дезинфицируют поверхности и моют сантехнику. Но в составе пятновыводителей есть агрессивные компоненты, поэтому они подходят больше для белых вещей.Для вариантов с путешествиями подходит карандаш-пятновыводитель. Существует средство для детских вещей и взрослых. Его легко использовать: намочить ткань теплой водой, потереть карандашом и подождать 10–15 минут. Цена такого пятновыводителя- около 315 руб.Кислородный спрей-пятновыводитель можно использовать на цветных и белых вещах, а также на шерстяной и шелковой одежде. Он продается в виде пены, которая глубоко проникает в волокна ткани. В отличие от пятновыводителей-карандашей его можно использовать с холодной водой.Стиральный порошокДля стирки белого белья подходят порошки с химическим, оптическим или кислородным отбеливателем. Удаление загрязнений происходит за счет добавления в состав средства для стирки хлора. Оптические отбеливатели оседают на ткани, окрашивая ее и придавая белизну.Порошки для цветной одежды эффективны даже при низких температурах воды. Кроме того, в них часто добавляют стабилизаторы краски и другие компоненты, чтобы предотвратить обесцвечивание или окрашивание других вещей.Хозяйственное мылоОбычное 72-процентное хозяйственное мыло - хороший помощник в борьбе с пятнами. Загрязнённый участок на изделии замачивают в теплой воде, а затем обильно натирают мылом. Одежда должна полежать так около часа, затем ее необходимо постирать вручную. Хозяйственное мыло используется независимо от типа материала. Оно безвредно для ткани и хорошо промывается.Нашатырный спиртНашатырный спирт может справиться с новыми и старыми жирными пятнами. Нужно развести одну чайную ложку в половине стакана теплой воды, добавить одну чайную ложку средства для мытья посуды. В этой смеси необходимо замочить одежду и после стирки прогладить ткань горячим утюгом через марлю.Перекись водородаПроверенным средством для удаления пятен является смесь пищевой соды и перекиси. Вещества смешиваются так, чтобы получилась кашица (1 стакан горячей воды, полстакана пищевой соды, полстакана перекиси водорода). Эту массу нужно нанести на пятно плотным слоем. Вещь должна полежать 15-20 минут, после чего ее прополаскивают и стирают с порошком. Такой способ безвреден, при сложных пятнах смесь можно оставлять на ткани даже на несколько часов.Соль и содаЕще один надёжный пятновыводитель – это смесь кухонной соли и пищевой соды. Для приготовления смеси следует соединить: 2 ст. л. соли, 2 ст. л. соды, 100 мл крепкого мыльного раствора. Массу хорошо перемешивают, а затем наносят на загрязнённый участок и оставляют на 3-4 часа. Состав помогает удалить пятна с цветной и белой одежды, хорошо убирает следы крови, кофе и чая. Подходит для всех типов тканей, особенно хлопка. Но для пятен, которые успели сильно въесться в вещи, это слишком слабое средство.УксусЧтобы убрать пятно, нужно налить на него белый уксус и использовать губку или старую зубную щетку, чтобы отделить грязь от волокон ткани. Затем промыть вещь в холодной воде с порошком и оставить на 15-20 минут. Потом постирать одежду вручную также в холодной воде. Это несложный способ, который подойдет для светлых пятен.Как вывести пятна на одеждеСамое важное в выведении пятна - понять его происхождение. Сложнее всего избавиться от следов крови, жира и пота. Они сильно въедаются в волокна одежды. Однако и типичные пятна, которые могут поставить дети, например, от карандаша или фломастера, тоже не выводятся очень просто.ЖирТрудно избавиться от жирных пятен, так как их не всегда можно сразу заметить, а жир быстро проникает в волокна ткани. Только агрессивное средство поможет устранить такие загрязнения. При удалении пятен лучше подложить под ткань бумажную салфетку — она впитает жир и моющее средство. В таком деле может помочь нашатырный спирт. Нужно смешать чайную ложку вещества и половину стакана теплой воды. Затем взять легкую ткань, окунуть ее в смесь и промокнуть пятно. После этого нужно подложить салфетку под ткань и прогладить ее. Однако этот метод не подходит для деликатных тканей — могут остаться разводы. Не рекомендуется использовать этот вариант людям с чувствительным обонянием — может начаться головокружение или аллергическая реакция.МаслоЧтобы вывести масляное пятно, поступают следующим образом: под изнаночную сторону ткани подкладывают белую материю, обильно присыпают загрязненный участок крахмалом, разогретым на чистой сухой сковороде. Затем прижимают эту конструкцию тяжелым грузом и оставляют на 20 минут. Далее необходимо убрать груз, стряхнуть крахмал сухой щеткой. Если загрязнение все еще заметно, его протирают смесью нашатырного спирта и воды, которые разводят в равных пропорциях и застирывают вещь как обычно, в машинке.КровьПятна крови - одни из самых сложных. Чтобы удалить застарелые следы крови с одежды, используют аптечный антисептик - перекись водорода. При удалении загрязнения с плотной ткани, такой как лен или джинса, перекись можно использовать в неразбавленном виде. А для деликатных материалов ее необходимо разбавить водой в соотношении 1:1, затем замочить загрязненный участок ткани на 30 минут и постирать в машинке.Если пятно свежее, можно удалить его, подержав ткань под ледяной водой, или потереть загрязнение кубиком льда. Самое важное - низкая температура воды. Если это не помогает, нужно добавить в нее несколько чайных ложек соли.ПотДля борьбы с пятнами от пота подходит уксус. Девятипроцентный раствор следует нанести на ватный диск и протереть им загрязненные участки. После необходимо держать средство на одежде в течение нескольких часов, а если пятна старые, можно оставить его на ночь. Этот метод подходит только для цветных или темных тканей.Сода помогает не только от пятен, но и от неприятного запаха. Четыре столовые ложки следует развести в половине стакана прохладной воды. В результате должна получиться густая паста. Затем нужно взять зубную щетку и втереть состав в пятна на одежде. После этого оставить смесь на несколько часов — пока она не высохнет. После прополоскать вещь в прохладной воде.ВиноПятна от красного вина легко удалить кипятком, но этот метод не подходит для деликатных материалов. Нужно натянуть ткань на металлическую емкость: ведро, кастрюлю, таз и залить кипятком до полного исчезновения пятна.Также можно отстирать вино (если пятно на более нежной ткани) с помощью нашатырного спирта (1 чайная ложка на тазик воды), в этом растворе нужно замочить загрязненную вещь.Кофе и чайПятна от крепкого кофе или чая удаляются щеткой, смоченной в теплой воде. Затем пятно тщательно промывают горячим мыльным раствором (половина чайной ложки кальцинированной соды или 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1 литр воды). После этого ткань дважды промывают в теплой воде и один раз в холодной. Можно подкислять последнюю уксусом.СокСок удаляется с ткани смесью глицерина и водки в пропорции 1:1. Старые пятна сойдут быстрее, если их подержать над емкостью с кипящей водой и натереть уксусом или лимонным соком, разбавив их пополам водкой или денатуратом. После нужно протереть грязные следы ватным диском, смоченным в водном растворе с нашатырным спиртом.ШоколадЧтобы избавиться от шоколадных пятен, необходимо потереть их раствором нашатырного спирта или промыть очень соленой водой. Застарелые пятна на белых вещах можно удалить перекисью водорода, пропитав ею ткань и выдержав 10-15 минут. После этого вещь нужно постирать в холодной воде.Масляная краскаМасляные краски выводятся очень тяжело и требуют жестких средств. Такое пятно можно удалить с помощью бензинового мыла, смешав его со скипидаром в соотношении 1: 1. Смесь втирается в пятно. После растворения пятен краску тщательно очищают, а затем протирают влажным ватным диском. Старое пятно лучше всего смочить скипидаром, а когда краска размягчится, смыть ее крепким раствором пищевой соды и тщательно промыть теплой водой.ЛакТакие пятна легко удаляются с одежды смесью денатурата и ацетона в соотношении 1:1 или винным спиртом. Следы от масляного лака удаляются так же, как и от масляных красок.Парафин, свечиМожно удалить такое пятно с любой вещи обычным утюгом и полотенцем. Для этого нужно:ДезодорантСода помогает смыть пятна от дезодоранта с одежды. Для этого понадобятся 4 столовые ложки соды и примерно столько же воды. Получившуюся кашицу нужно нанести на ткань до полного высыхания. Затем протереть пятно небольшим количеством свежей соды и прополоскать вещь в стиральной машине.РжавчинаЧтобы удалить пятна ржавчины, можно приготовить простую смесь: взять мелкую соль и выжать на нее лимонный сок, перемешать до состояния кашицы, нанести на загрязненный участок. Нужно выдержать состав около двух часов, затем смыть, ржавчина должна исчезнуть. Этот метод подходит как для белых, так и для цветных тканей. Состав не имеет значения – хлопок, лен или синтетика не пострадают. Абсолютно безопасно наносить смесь на джинсовую одежду, чтобы избавиться от красно-коричневых следов.СмолаПри таких пятнах поможет чистящее средство или растворитель клея. Очень осторожно нужно нанести их только на пятно. Подождать, пока химическое вещество подействует, и через 5-10 минут промыть ткань в стиральной машине. Если смола не полностью впиталась, одежда будет чистой после стирки.ЙодНеобходимо смешать небольшое количество уксуса и соды до кашицы. Эту массу нанести на пятно и подождать 10-15 минут. Другой вариант: нанести немного соды на пятно и залить уксусом сверху. После такой обработки останется только отправить одежду в машинку со стиральным порошком.МарганцовкаПятна, оставленные перманганатом калия на белых и светлых вещах, можно устранить при помощи 3-процентной перекиси водорода и лимонной кислоты в соотношении 1:1. Отбеливающую смесь нужно нанести на загрязненную ткань на 5-7 минут, а затем смыть смоченной в холодной воде губкой.ХнаИзделия из хлопка и льна можно спасти от хны с помощью белизны. Натуральные ткани рекомендуется замачивать в слабом растворе хлора. Если ткань нежная, ее следует замочить в растворе порошка с кальцинированной содой на несколько часов. Также может подойти хозяйственное мыло.ПлесеньДля того чтобы избавиться от пятен плесени, нужно развести нашатырный спирт с теплой водой в соотношении 1:1, смочить губку или ватный тампон получившимся раствором и осторожно протереть пятна. Далее постирать одежду в теплой воде, используя порошок-пятновыводитель.Сажа, угольДля устранения пятна понадобится: немного керосина, обычная губка для мытья посуды. Керосин нужно капнуть на губку, затем протереть пятно. Потребуется около 10 минут, чтобы раствор впитался и начал действовать. После этого можно воспользоваться стиральной машиной.ГрязьТакие пятна, даже старые и засохшие, можно убрать уксусом. Нужно развести в 500 мл теплой воды три столовых ложки уксуса. Вымочить загрязнения в растворе, оставить на полчаса, затем постирать вещи с мылом или стиральным порошком.МелБелый и цветной мел легко очищается. Его можно стереть теплой водой при помощи щетки или хозяйственным мылом.ТраваДля удаления таких пятен нужно смешать соль и воду в расчете 1 столовая ложка на стакан воды. Далее обработать этим раствором участок одежды, на котором остались пятна от травы и оставить примерно на 30-40 минут, чтобы он начал работать. Последний этап - постирать вещи в машинке.КлейКлей ПВА - это водорастворимый клей, поэтому когда его капли попадают на одежду, их нетрудно удалить, постирав ткань с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Если пятно уже подсохло, с ним можно справиться с помощью спирта: смочить ватный диск и протереть пятно, пока оно полностью не растворится.РучкаНужно нанести на пятно медицинский спирт, а затем втереть немного стирального порошка. Если загрязнение не сойдет после стирки в обычном режиме, повторить процедуру. Также можно нанести лак для волос на пятно и протереть его сухой тканью, прежде чем приступить к стирке.ФломастерДля удаления таких пятен нужно смешать одну столовую ложку лимонной кислоты или сок половины лимона с одной столовой ложкой этилового спирта. Полученный раствор необходимо нанести на пятна и тщательно втереть. В этом деле могут помочь подручные средства, например, зубная щетка.КарандашЧтобы избавиться от следов карандаша на одежде, можно использовать средство для мытья посуды или мыло. Необходимо смочить губку в теплой водеи нанести на нее немного моющего средства. Потом круговыми движениями растирать пятно. После того как оно исчезло, промыть обработанное место теплой водой и дать ему высохнуть.Нюансы очистки ткани различных цветовЛюбая хозяйка знает, что стирать ткани разных цветов вместе нельзя. Однако есть и другие нюансы стирки белой, черной и цветной тканей.БелаяДля того чтобы отбелить белую одежду или ткань, после стирки нужно замочить изделие в воде с добавлением кислородного отбеливателя на 3-5 часов, а затем промыть и высушить. Чтобы предотвратить потерю цвета, стоит регулярно добавлять небольшое количество отбеливателя в моющее средство — это не повредит ни ткани, ни машинке.ЧернаяК способам поддержания яркости черного цвета относятся дополнительное полоскание или замачивание в определенных растворах.Отлично помогают вернуть угольный оттенок и удалить пятна без красителя: чай, кофе, табак, уксус, сода. Если одно из этих веществ растворить в холодной воде и периодически замачивать в нем вещи на 10-20 минут, а потом полоскать, то одежда прослужит дольше, сохранит первоначальный цвет.ЦветнаяНаиболее правильной стиркой для цветного белья считается ручная. Последовательность процедуры не особенно отличается от стандартной. Нужно:Народные средства для удаления пятенТеплое молоко, йогурт подойдут для стирки одежды, испачканной красным вином. Чтобы удалить пятна от вина, нужно смочить загрязненные участки ткани в выбранном молочном продукте, затем промыть их в холодной воде и постирать в стиральной машине.“Если задача - удалить пятно с уже постиранной вещи, то обрабатывать его необходимо при той же самой температуре, которая использовалась при стирке, - комментирует Наталья Гамаюнова, эксперт интернет-магазина Shopping Live. - Можно удалять пятна при помощи пара. Загрязнение нужно смочить, нанести пятновыводитель и направить через пятно струю пара (поможет чайник или паровой утюг). Пропускаем пар через пятно, пока оно не растворится. Советую сначала проверить воздействие пара на участке ткани, который будет незаметен при носке. Это нужно, чтобы убедиться, что вещь не линяет”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия