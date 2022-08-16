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Уход за одеждой и вещами: правила, рекомендации по видам ткани, советы по стирке
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Шелк, шерсть, трикотаж: как правильно стирать и ухаживать за вещами
Уход за одеждой и вещами: правила, рекомендации по видам ткани, советы по стирке
Шелк, шерсть, трикотаж: как правильно стирать и ухаживать за вещами
Чтобы вещи прослужили долго и не потеряли свой внешний вид, важно правильно ухаживать за тканью и учитывать рекомендации производителей. О том, что включает в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:14
2022-08-16T18:55
в мире
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одежда
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Чтобы вещи прослужили долго и не потеряли свой внешний вид, важно правильно ухаживать за тканью и учитывать рекомендации производителей. О том, что включает в себя уход за одеждой, правила стирки разных видов вещей и советы экспертов — в материале РИА Новости.Уход за одеждойОдежда имеет свойство изнашиваться, и большой вклад в “старение” любимых джинсов или рубашки вносит неправильная стирка и уход за вещами. Неграмотные действия приводят к быстрому выцветанию тканей, изменению формы и даже повреждениям (дыркам, разделению волокон и просветам).Уход за одеждой подразумевает цикл мероприятий, которые необходимо выполнять по мере ношения и загрязнения вещи:“Одежда произведена из разных тканей, и это обстоятельство необходимо учитывать при уходе за ней. Например, шерсть и шелк требуют деликатного обращения, в то время как синтетика — полиэстер, нейлон — достаточно прочные материалы. Ткани могут быть смесовые, то есть содержать в своем составе несколько разных типов волокон. В таких случаяхлучше четко следовать рекомендациям по уходу, которые указаны на этикетке”, — поделилась Юлия Аносова, персональный стилист.Из шелкаШелк — это ткань на основе нитей тутового шелкопряда, которая требует бережного ухода. Ей лучше всего подходит стирка вручную при температуре не выше 30 градусов. Такие вещи можно стирать в машинке, выбрав подходящий режим без функции отжима. Нельзя использовать обычный порошок — для шелка подойдет бережное моющее средство (на упаковке должно быть указано “для шелка”).Утюжить такие вещи нужно только на специальной программе “silk” — при этом вещь из шелка должна быть абсолютно сухой.Из трикотажаТрикотаж менее прихотлив в уходе — его можно стирать при 40 градусах и бережно выжимать (не сильно скручивая). Это эластичное полотно, которое состоит из связанных нитей различного происхождения. Состав трикотажа может быть разным:Особенность трикотажа в том, что его нельзя сушить на плечиках или на веревке, так как одежда может вытянуться (рекомендуется раскладывать вещь горизонтально), а также гладить на высоких температурах — нити ткани растягиваются от сильного воздействия тепла.Из шерстиШерсть — это натуральная ткань из волосяного покрова различных животных, например, коз, овец или верблюдов. Шерстяные вещи не менее прихотливы, чем шелковые — их стирают только вручную или при специальном режиме, при температуре не выше 30 градусов, а также сушат только естественным образом в тени или в помещении.Из кожиКожа — это долговечный материал из наружной ткани животного, который получают с помощью выделки шкур. Несмотря на свою износостойкость, одежда из кожи также нуждается в особенном уходе — ее нельзя стирать в машинке. Для кожаных изделий подходит только ручная влажная и сухая чистка с помощью специальных средств и губки. Кожу можно гладить, но только через внутреннюю сторону через марлю или влажную ткань.Из мехаМех — это ткань с натуральными волокнами различных животных, например, енота, норки, лисы и др. Меховую одежду нельзя стирать — ей подходит только влажная поверхностная чистка. Кроме этого уход за мехом включает регулярное расчесывание, хранение в свободном шкафу для циркуляции воздуха и встряхивание после ношения от частиц пыли, влаги и др.Расшифровка знаков на ярлыкахНа каждом изделии присутствует ярлык от производителя, который служит не только “визиткой” компании, но и важной информацией для покупателя — как правильно стирать и ухаживать за вещью, чтобы она прослужила дольше. На нем должны присутствовать знаки стирки, глажки и отжима. Кроме них могут быть знаки отбеливания, сушки и химчистки.Как правильно стирать одеждуЛюбая стирка с помощью машинки — это испытание для вещи, особенно если выбрана температура выше 40 градусов и отжим более 4000 оборотов. Для любой ткани лучше всего ручной уход, но когда нет времени на стирку таким способом, большинство людей прибегают к помощи стиральной машины. Но нужно правильно пользоваться агрегатом, чтобы сохранить вещи в хорошем состоянии.Подготовка к стиркеПеред стиркой необходимо поместить вещи в специальные сетчатые мешки:“Следим, чтобы бегунок от молнии на мешке был скрыт в отдельном кармашке. В противном случае он может повредить одежду. Особенно уязвимы вещи из тонких, деликатных тканей. Кроме того, нельзя наполнять мешки до отказа, в них должно оставаться место, это очень важно”, — поделилась Анна Шаповал, фешн-эксперт, бренд-директор интерактивного универмага Shopping Live.Сортировка вещейПри сортировке белья необходимо разделять белые, темные и цветные вещи:“Будьте внимательны — новая одежда ярких и насыщенных темных цветов может окрасить своим пигментом другие вещи в барабане. Поэтому разумно стирать вместе вещи одной цветовой гаммы”, — рассказала Юлия Аносова.По словам эксперта, допустимо совмещать стирку вещей из разных волокон (хлопок и полиэстер), выбрав универсальную программу для стирки и низкую температуру воды (до 30 градусов Цельсия).Выбор температурыСамая оптимальная температура для стирки большинства вещей — 30-40 градусов. Более высокие показатели, например, 60 градусов подходят для дезинфекции и нужны в случае чистки постельного белья или полотенец. 90 градусов — это режим кипячения, который стоит выбирать только в самых редких случаях.Выбор стирального порошкаВажно точно отмерять порцию стирального порошка в соответствии с рекомендациями производителя:“Избыток моющих средств не сделает вашу одежду чище, а вот машина может пострадать. Выбирайте экологичные средства для стирки или вообще откажитесь от порошка и опробуйте мыльные орехи (плоды мыльного дерева, растущего в Гималаях)”, — добавила Юлия Аносова. По словам стилиста, это хороший вариант для людей с чувствительной кожей и страдающих аллергическими реакциями.Как стирать белые вещиБелые вещи обязательно стирать в теплой воде, при 40 градусах. Нельзя смешивать их с цветной или черной одеждой, подходят только похожие светлые оттенки. В остальном уход за белыми вещами не отличается от других — одежду стирают по специальной программе в зависимости от типа ткани. Если есть сильно въевшиеся пятна, то можно предварительно замочить белье в теплой воде на 60 минут и добавить пятновыводитель. Также можно применить отбеливатель.Как стирать джинсыДля стирки джинсов подходит вода не выше 40 градусов и щадящий режим (если выставить температуру больше, то вещь подвергнется усадке). Если на штанах есть различные украшения, то лучше поместить одежду в стиральный мешок. Любые джинсы перед стиркой выворачивают по нескольким причинам:Как избавиться от пятенВ борьбе с пятнами важна скорость:“Чем быстрее обработать — тем больше шансов вывести пятна без следа. В зависимости от типа пятен нужно использовать разные средства. Пятна от пищи и крови лучше всего отмываются холодной водой. Сначала нужно смочить их водой, а затем добавить моющее средство. Пятна жира или крема наоборот нужно сначала обработать моющим средством (обезжирить), а затем смыть горячей водой”, — Юлия Аносова.По словам стилиста, не обязательно иметь дома большой арсенал пятновыводителей для всех видов загрязнений. Самые простые бытовые средства — пищевая сода, белый винный уксус, минеральная вода и лимонный сок. Но важно быть осторожными — для деликатных тканей понадобится тест (нанести средство на край ткани и проверить, не изменится ли цвет).Сода “вытягивает загрязнение” из волокон ткани и эффективна при удалении пятен крови и вина. Чтобы устранить загрязнение, нужно приготовить раствор из одной части соды и трех частей воды. Далее щеткой нанести его на пятно и оставить на 20-30 минут. Затем замочить всю вещь в горячей воде и оставить отмокать примерно на час. После этого можно постирать одежду стандартным способом.Что касается дистиллированного винного уксуса, то он хорошо справляется с пятнами от травы, кофе и духов.Как правильно хранить одеждуВ уходе за одеждой также важно правильное ее хранение. Выделяют несколько принципов:Как правильно гладить одеждуСоветами по правильной глажке поделилась Юлия Аносова:Кроме этого, существуют особенности глажки в зависимости от вида одежды:Что делать, чтобы одежда не магнитиласьЭлектризация одежды — неприятное ощущение, когда вещь будто прилипает к телу. Так происходит из-за неспособности ткани впитывать влагу и накапливать статическое электричество. Чаще всего это случается с синтетической одеждой. Чтобы решить эту проблему, можно следовать рекомендациям:Уход за обувьюОбувь нуждается в еще более тщательном уходе, чем одежда, так как ежедневно подвергается физическому воздействию, в том числе и ударам извне. В зависимости от состава изделия, кожа или замша) уход может отличаться.КожаКожаную обувь нельзя мыть под струей воды или насквозь мокрой губкой, бытовой химией и любыми средствами, которые не предназначены для обуви, сушить на батарее:“Может показаться, что так вы эффективнее очистите ботинки и сможете сэкономить. На самом же деле вы потратите только больше, потому что уже через сезон, если не в конце текущего, придется покупать новую пару. От воздействия воды, сухого горячего воздуха и агрессивной химии любая кожа быстрее изнашивается, морщится, сохнет, покрывается микротрещинами, которые способствуют промоканию и появлению заломов”, — рассказал Алексей Шемякин, бренд директор розничной сети и торговых марок Zenden, Pulse, QuattroComforto, Instreet, Marisetta.По словам эксперта, кожаную обувь необходимо мыть чуть влажной губкой с добавлением специальной очищающей пенки — такая продается в любом обувном магазине и стоит в среднем как бутылочка геля для душа. Вода для губки должна быть теплой. После этого обувь нужно протереть сверху сухими салфетками и просушить с помощью специальных вкладышей-грелок, которые работают от розетки. Устройство несложное и по цене тоже доступное. Эти вкладыши позволяют просушить обувь изнутри, не повреждая верх и не оставляя неприятного запаха в ботинках.Существуют также специальные салфетки для кожаной обуви, которыми можно протирать ботинки, если загрязнения не сильные. Они очищают более бережно, чем обычные, и придают обуви лоск. А чтобы повысить стойкость обуви к воде, грязи и снегу, на нее наносят водоотталкивающие спреи непосредственно перед выходом на улицу.Замша“Замша — более капризный материал, чем кожа, но на самом деле уход за ней почти такой же. В нем важны две вещи. Первая — губки, щетки и ластики, предназначенные специально для этого материала. Они отличаются жесткостью, пористостью, впитываемостью, точно не протрут поверхность и не испортят ворс, как обычные щетки. Вторая — замшу крайне нежелательно мочить”, — добавил Алексей Шемякин.По словам эксперта, по этой причине мыть ее нужно исключительно “на сухую”, губкой со средством-очистителем, а перед выходом на улицу опрыскивать водоотталкивающим спреем.
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в мире, общество, одежда
В мире, Общество, Одежда
17:14 16.08.2022 (обновлено: 18:55 16.08.2022)
 

Шелк, шерсть, трикотаж: как правильно стирать и ухаживать за вещами

© Fotolia / GoodMood PhotoОдежда
Одежда - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Fotolia / GoodMood Photo
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Оглавление
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Чтобы вещи прослужили долго и не потеряли свой внешний вид, важно правильно ухаживать за тканью и учитывать рекомендации производителей. О том, что включает в себя уход за одеждой, правила стирки разных видов вещей и советы экспертов — в материале РИА Новости.

Уход за одеждой

Одежда имеет свойство изнашиваться, и большой вклад в “старение” любимых джинсов или рубашки вносит неправильная стирка и уход за вещами. Неграмотные действия приводят к быстрому выцветанию тканей, изменению формы и даже повреждениям (дыркам, разделению волокон и просветам).
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Уход за одеждой подразумевает цикл мероприятий, которые необходимо выполнять по мере ношения и загрязнения вещи:
  • стирка;
  • сушка
  • глажка;
  • хранение и др.
“Одежда произведена из разных тканей, и это обстоятельство необходимо учитывать при уходе за ней. Например, шерсть и шелк требуют деликатного обращения, в то время как синтетика — полиэстер, нейлон — достаточно прочные материалы. Ткани могут быть смесовые, то есть содержать в своем составе несколько разных типов волокон. В таких случаях
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лучше четко следовать рекомендациям по уходу, которые указаны на этикетке”, — поделилась Юлия Аносова, персональный стилист.

Из шелка

Шелк — это ткань на основе нитей тутового шелкопряда, которая требует бережного ухода. Ей лучше всего подходит стирка вручную при температуре не выше 30 градусов. Такие вещи можно стирать в машинке, выбрав подходящий режим без функции отжима. Нельзя использовать обычный порошок — для шелка подойдет бережное моющее средство (на упаковке должно быть указано “для шелка”).
© Фото : Pexels/Sarah ChaiЗагрузка белья в стиральную машинку
Загрузка белья в стиральную машинку - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Pexels/Sarah Chai
Загрузка белья в стиральную машинку
Утюжить такие вещи нужно только на специальной программе “silk” — при этом вещь из шелка должна быть абсолютно сухой.

Из трикотажа

Трикотаж менее прихотлив в уходе — его можно стирать при 40 градусах и бережно выжимать (не сильно скручивая). Это эластичное полотно, которое состоит из связанных нитей различного происхождения. Состав трикотажа может быть разным:
  • из натуральных тканей — хлопок, лен, шелк, шерсть;
  • из синтетических тканей — вискоза, полиэстер, лайкра и др.;
  • комбинированный — включает и натуральные и синтетические ткани.
Особенность трикотажа в том, что его нельзя сушить на плечиках или на веревке, так как одежда может вытянуться (рекомендуется раскладывать вещь горизонтально), а также гладить на высоких температурах — нити ткани растягиваются от сильного воздействия тепла.
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Из шерсти

Шерсть — это натуральная ткань из волосяного покрова различных животных, например, коз, овец или верблюдов. Шерстяные вещи не менее прихотливы, чем шелковые — их стирают только вручную или при специальном режиме, при температуре не выше 30 градусов, а также сушат только естественным образом в тени или в помещении.

Из кожи

Кожа — это долговечный материал из наружной ткани животного, который получают с помощью выделки шкур. Несмотря на свою износостойкость, одежда из кожи также нуждается в особенном уходе — ее нельзя стирать в машинке. Для кожаных изделий подходит только ручная влажная и сухая чистка с помощью специальных средств и губки. Кожу можно гладить, но только через внутреннюю сторону через марлю или влажную ткань.
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Из меха

Мех — это ткань с натуральными волокнами различных животных, например, енота, норки, лисы и др. Меховую одежду нельзя стирать — ей подходит только влажная поверхностная чистка. Кроме этого уход за мехом включает регулярное расчесывание, хранение в свободном шкафу для циркуляции воздуха и встряхивание после ношения от частиц пыли, влаги и др.

Расшифровка знаков на ярлыках

На каждом изделии присутствует ярлык от производителя, который служит не только “визиткой” компании, но и важной информацией для покупателя — как правильно стирать и ухаживать за вещью, чтобы она прослужила дольше. На нем должны присутствовать знаки стирки, глажки и отжима. Кроме них могут быть знаки отбеливания, сушки и химчистки.
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Как правильно стирать одежду

Любая стирка с помощью машинки — это испытание для вещи, особенно если выбрана температура выше 40 градусов и отжим более 4000 оборотов. Для любой ткани лучше всего ручной уход, но когда нет времени на стирку таким способом, большинство людей прибегают к помощи стиральной машины. Но нужно правильно пользоваться агрегатом, чтобы сохранить вещи в хорошем состоянии.

Подготовка к стирке

Перед стиркой необходимо поместить вещи в специальные сетчатые мешки:
“Следим, чтобы бегунок от молнии на мешке был скрыт в отдельном кармашке. В противном случае он может повредить одежду. Особенно уязвимы вещи из тонких, деликатных тканей. Кроме того, нельзя наполнять мешки до отказа, в них должно оставаться место, это очень важно”, — поделилась Анна Шаповал, фешн-эксперт, бренд-директор интерактивного универмага Shopping Live.
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Сортировка вещей

При сортировке белья необходимо разделять белые, темные и цветные вещи:
“Будьте внимательны — новая одежда ярких и насыщенных темных цветов может окрасить своим пигментом другие вещи в барабане. Поэтому разумно стирать вместе вещи одной цветовой гаммы”, — рассказала Юлия Аносова.
CC BY 2.0 / calamity_sal / clothesОдежда
Одежда - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 2.0 / calamity_sal / clothes
Одежда
По словам эксперта, допустимо совмещать стирку вещей из разных волокон (хлопок и полиэстер), выбрав универсальную программу для стирки и низкую температуру воды (до 30 градусов Цельсия).

Выбор температуры

Самая оптимальная температура для стирки большинства вещей — 30-40 градусов. Более высокие показатели, например, 60 градусов подходят для дезинфекции и нужны в случае чистки постельного белья или полотенец. 90 градусов — это режим кипячения, который стоит выбирать только в самых редких случаях.
”Вы не испортите ваши вещи, если будете их стирать при низких температурах (30 градусов Цельсия), кроме того сэкономите электроэнергию на подогрев воды”, — добавила Юлия Аносова.

Выбор стирального порошка

Важно точно отмерять порцию стирального порошка в соответствии с рекомендациями производителя:
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Hand pours liquid detergent into the washing machineЖенщина со специальным средством для стирки
Женщина со специальным средством для стирки - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Hand pours liquid detergent into the washing machine
Женщина со специальным средством для стирки
“Избыток моющих средств не сделает вашу одежду чище, а вот машина может пострадать. Выбирайте экологичные средства для стирки или вообще откажитесь от порошка и опробуйте мыльные орехи (плоды мыльного дерева, растущего в Гималаях)”, — добавила Юлия Аносова. По словам стилиста, это хороший вариант для людей с чувствительной кожей и страдающих аллергическими реакциями.

Как стирать белые вещи

Белые вещи обязательно стирать в теплой воде, при 40 градусах. Нельзя смешивать их с цветной или черной одеждой, подходят только похожие светлые оттенки. В остальном уход за белыми вещами не отличается от других — одежду стирают по специальной программе в зависимости от типа ткани. Если есть сильно въевшиеся пятна, то можно предварительно замочить белье в теплой воде на 60 минут и добавить пятновыводитель. Также можно применить отбеливатель.
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Как стирать джинсы

Для стирки джинсов подходит вода не выше 40 градусов и щадящий режим (если выставить температуру больше, то вещь подвергнется усадке). Если на штанах есть различные украшения, то лучше поместить одежду в стиральный мешок. Любые джинсы перед стиркой выворачивают по нескольким причинам:
  • чтобы сохранить цвет изделия и фурнитуру;
  • уменьшить деформацию и усадку.
© Fotolia / sergiophotoДевушка в джинсах
Девушка в джинсах - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Fotolia / sergiophoto
Девушка в джинсах

Как избавиться от пятен

В борьбе с пятнами важна скорость:
“Чем быстрее обработать — тем больше шансов вывести пятна без следа. В зависимости от типа пятен нужно использовать разные средства. Пятна от пищи и крови лучше всего отмываются холодной водой. Сначала нужно смочить их водой, а затем добавить моющее средство. Пятна жира или крема наоборот нужно сначала обработать моющим средством (обезжирить), а затем смыть горячей водой”, — Юлия Аносова.
По словам стилиста, не обязательно иметь дома большой арсенал пятновыводителей для всех видов загрязнений. Самые простые бытовые средства — пищевая сода, белый винный уксус, минеральная вода и лимонный сок. Но важно быть осторожными — для деликатных тканей понадобится тест (нанести средство на край ткани и проверить, не изменится ли цвет).
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Сода “вытягивает загрязнение” из волокон ткани и эффективна при удалении пятен крови и вина. Чтобы устранить загрязнение, нужно приготовить раствор из одной части соды и трех частей воды. Далее щеткой нанести его на пятно и оставить на 20-30 минут. Затем замочить всю вещь в горячей воде и оставить отмокать примерно на час. После этого можно постирать одежду стандартным способом.
Что касается дистиллированного винного уксуса, то он хорошо справляется с пятнами от травы, кофе и духов.

Как правильно хранить одежду

В уходе за одеждой также важно правильное ее хранение. Выделяют несколько принципов:
  • группировать вещи стоит в зависимости от сезона и типа одежды — верхняя, летние платья, рабочие костюмы, пижамы, нижнее белье и др.;
  • для каждого типа одежды необходимо подобрать подходящую вешалку, например, для брюк подходит вешалка с зажимами, для легкой одежды достаточно изделия из тонкого металла или пластика, а для платьев на бретелях нужна вешалка с выемками;
  • меховые изделия лучше хранить в чехлах и в просторных шкафах;
  • толстовки и худи необходимо складывать в рулон;
  • для нижнего белья стоит выделить отдельный контейнер/короб или выдвижную полку;
  • одежду с напечатанными принтами нельзя складывать, так как есть риск, что рисунок может потрескаться.
© Fotolia / fiphoto Гардероб
Гардероб - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Fotolia / fiphoto
Гардероб

Как правильно гладить одежду

Советами по правильной глажке поделилась Юлия Аносова:
  • Не следует перетруждать себя глажкой всего подряд. Многие ткани, такие как полиэстер, тенсел, ткани нового поколения (например, лиоцелл, — ткань из целлюлозных волокон, модал, рэйон и др.), вообще не требуют глажки. Достаточно развесить вещи сразу после стирки на вешалки и высушить естественным путем.
  • Лучше всего развесить одежду, пока она еще влажная, то есть сразу после стирки. Для сильно мнущихся тканей (например, лен) можно исключить совсем или уменьшить режим отжима. Данный способ не работает только с шерстью и кашемиром, которые следует сушить, раскладывая на плоской поверхности.
  • Разглаживание паром. Легкие ткани, такие как хлопок и полиэстер, можно избавить от складок просто повесив в ванной комнате.
  • Не нужно спешить сразу надевать выглаженную одежду, необходимо дать ей остыть. Это займет пару минут и избавит вещи от складок.
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Кроме этого, существуют особенности глажки в зависимости от вида одежды:
  • рубашка — глажка изделия начинается с ворота, затем нужно прогладить манжеты (сначала изнаночную, затем лицевую сторону), рукава, полочки (перед рубашки, избегая пуговиц) и спинку (от одного шва к другому);
  • платье — сначала ткань платья гладят поперек, а потом вдоль изделия. В первую очередь обрабатывается воротник, вырез и плечи, а затем остальные части одежды;
  • юбка — глажение юбки нужно начинать с карманов, пояса и верхней части. После этого можно гладить остальное с внутренней и внешней стороны (через марлю). Если есть подклад, то его также необходимо выгладить;
  • брюки — изделие гладят по всей длине спереди и сзади. Важно пользоваться функцией пара, чтобы полностью убрать все складки. Утюжить нужно с изнанки и лицевой стороны (через марлю).
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Что делать, чтобы одежда не магнитилась

Электризация одежды — неприятное ощущение, когда вещь будто прилипает к телу. Так происходит из-за неспособности ткани впитывать влагу и накапливать статическое электричество. Чаще всего это случается с синтетической одеждой. Чтобы решить эту проблему, можно следовать рекомендациям:
  • при надевании колготок, юбки или платья нанести крем или лосьон на тело;
  • провести по внешне стороне одежды влажными руками;
  • впоследствии добавлять больше ополаскивателя во время стирки;
  • распылить лак для волос на подкладку одежды;
  • распылить специальный антистатический спрей на всю вещь;
  • приколоть к изделию английскую булавку.
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Washing machine and laundry detergent bottles in a basketБытовая химия на стиральной машине
Бытовая химия на стиральной машине - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Washing machine and laundry detergent bottles in a basket
Бытовая химия на стиральной машине

Уход за обувью

Обувь нуждается в еще более тщательном уходе, чем одежда, так как ежедневно подвергается физическому воздействию, в том числе и ударам извне. В зависимости от состава изделия, кожа или замша) уход может отличаться.

Кожа

Кожаную обувь нельзя мыть под струей воды или насквозь мокрой губкой, бытовой химией и любыми средствами, которые не предназначены для обуви, сушить на батарее:
“Может показаться, что так вы эффективнее очистите ботинки и сможете сэкономить. На самом же деле вы потратите только больше, потому что уже через сезон, если не в конце текущего, придется покупать новую пару. От воздействия воды, сухого горячего воздуха и агрессивной химии любая кожа быстрее изнашивается, морщится, сохнет, покрывается микротрещинами, которые способствуют промоканию и появлению заломов”, — рассказал Алексей Шемякин, бренд директор розничной сети и торговых марок Zenden, Pulse, QuattroComforto, Instreet, Marisetta.
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По словам эксперта, кожаную обувь необходимо мыть чуть влажной губкой с добавлением специальной очищающей пенки — такая продается в любом обувном магазине и стоит в среднем как бутылочка геля для душа. Вода для губки должна быть теплой. После этого обувь нужно протереть сверху сухими салфетками и просушить с помощью специальных вкладышей-грелок, которые работают от розетки. Устройство несложное и по цене тоже доступное. Эти вкладыши позволяют просушить обувь изнутри, не повреждая верх и не оставляя неприятного запаха в ботинках.
Существуют также специальные салфетки для кожаной обуви, которыми можно протирать ботинки, если загрязнения не сильные. Они очищают более бережно, чем обычные, и придают обуви лоск. А чтобы повысить стойкость обуви к воде, грязи и снегу, на нее наносят водоотталкивающие спреи непосредственно перед выходом на улицу.
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Замша

“Замша — более капризный материал, чем кожа, но на самом деле уход за ней почти такой же. В нем важны две вещи. Первая — губки, щетки и ластики, предназначенные специально для этого материала. Они отличаются жесткостью, пористостью, впитываемостью, точно не протрут поверхность и не испортят ворс, как обычные щетки. Вторая — замшу крайне нежелательно мочить”, — добавил Алексей Шемякин.
По словам эксперта, по этой причине мыть ее нужно исключительно “на сухую”, губкой со средством-очистителем, а перед выходом на улицу опрыскивать водоотталкивающим спреем.
 
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