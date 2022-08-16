https://ria.ru/20220816/tkan-1809922908.html

Шелк, шерсть, трикотаж: как правильно стирать и ухаживать за вещами

Уход за одеждой и вещами: правила, рекомендации по видам ткани, советы по стирке

Шелк, шерсть, трикотаж: как правильно стирать и ухаживать за вещами

Чтобы вещи прослужили долго и не потеряли свой внешний вид, важно правильно ухаживать за тканью и учитывать рекомендации производителей. О том, что включает в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:14

2022-08-16T17:14

2022-08-16T18:55

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одежда

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Чтобы вещи прослужили долго и не потеряли свой внешний вид, важно правильно ухаживать за тканью и учитывать рекомендации производителей. О том, что включает в себя уход за одеждой, правила стирки разных видов вещей и советы экспертов — в материале РИА Новости.Уход за одеждойОдежда имеет свойство изнашиваться, и большой вклад в “старение” любимых джинсов или рубашки вносит неправильная стирка и уход за вещами. Неграмотные действия приводят к быстрому выцветанию тканей, изменению формы и даже повреждениям (дыркам, разделению волокон и просветам).Уход за одеждой подразумевает цикл мероприятий, которые необходимо выполнять по мере ношения и загрязнения вещи:“Одежда произведена из разных тканей, и это обстоятельство необходимо учитывать при уходе за ней. Например, шерсть и шелк требуют деликатного обращения, в то время как синтетика — полиэстер, нейлон — достаточно прочные материалы. Ткани могут быть смесовые, то есть содержать в своем составе несколько разных типов волокон. В таких случаяхлучше четко следовать рекомендациям по уходу, которые указаны на этикетке”, — поделилась Юлия Аносова, персональный стилист.Из шелкаШелк — это ткань на основе нитей тутового шелкопряда, которая требует бережного ухода. Ей лучше всего подходит стирка вручную при температуре не выше 30 градусов. Такие вещи можно стирать в машинке, выбрав подходящий режим без функции отжима. Нельзя использовать обычный порошок — для шелка подойдет бережное моющее средство (на упаковке должно быть указано “для шелка”).Утюжить такие вещи нужно только на специальной программе “silk” — при этом вещь из шелка должна быть абсолютно сухой.Из трикотажаТрикотаж менее прихотлив в уходе — его можно стирать при 40 градусах и бережно выжимать (не сильно скручивая). Это эластичное полотно, которое состоит из связанных нитей различного происхождения. Состав трикотажа может быть разным:Особенность трикотажа в том, что его нельзя сушить на плечиках или на веревке, так как одежда может вытянуться (рекомендуется раскладывать вещь горизонтально), а также гладить на высоких температурах — нити ткани растягиваются от сильного воздействия тепла.Из шерстиШерсть — это натуральная ткань из волосяного покрова различных животных, например, коз, овец или верблюдов. Шерстяные вещи не менее прихотливы, чем шелковые — их стирают только вручную или при специальном режиме, при температуре не выше 30 градусов, а также сушат только естественным образом в тени или в помещении.Из кожиКожа — это долговечный материал из наружной ткани животного, который получают с помощью выделки шкур. Несмотря на свою износостойкость, одежда из кожи также нуждается в особенном уходе — ее нельзя стирать в машинке. Для кожаных изделий подходит только ручная влажная и сухая чистка с помощью специальных средств и губки. Кожу можно гладить, но только через внутреннюю сторону через марлю или влажную ткань.Из мехаМех — это ткань с натуральными волокнами различных животных, например, енота, норки, лисы и др. Меховую одежду нельзя стирать — ей подходит только влажная поверхностная чистка. Кроме этого уход за мехом включает регулярное расчесывание, хранение в свободном шкафу для циркуляции воздуха и встряхивание после ношения от частиц пыли, влаги и др.Расшифровка знаков на ярлыкахНа каждом изделии присутствует ярлык от производителя, который служит не только “визиткой” компании, но и важной информацией для покупателя — как правильно стирать и ухаживать за вещью, чтобы она прослужила дольше. На нем должны присутствовать знаки стирки, глажки и отжима. Кроме них могут быть знаки отбеливания, сушки и химчистки.Как правильно стирать одеждуЛюбая стирка с помощью машинки — это испытание для вещи, особенно если выбрана температура выше 40 градусов и отжим более 4000 оборотов. Для любой ткани лучше всего ручной уход, но когда нет времени на стирку таким способом, большинство людей прибегают к помощи стиральной машины. Но нужно правильно пользоваться агрегатом, чтобы сохранить вещи в хорошем состоянии.Подготовка к стиркеПеред стиркой необходимо поместить вещи в специальные сетчатые мешки:“Следим, чтобы бегунок от молнии на мешке был скрыт в отдельном кармашке. В противном случае он может повредить одежду. Особенно уязвимы вещи из тонких, деликатных тканей. Кроме того, нельзя наполнять мешки до отказа, в них должно оставаться место, это очень важно”, — поделилась Анна Шаповал, фешн-эксперт, бренд-директор интерактивного универмага Shopping Live.Сортировка вещейПри сортировке белья необходимо разделять белые, темные и цветные вещи:“Будьте внимательны — новая одежда ярких и насыщенных темных цветов может окрасить своим пигментом другие вещи в барабане. Поэтому разумно стирать вместе вещи одной цветовой гаммы”, — рассказала Юлия Аносова.По словам эксперта, допустимо совмещать стирку вещей из разных волокон (хлопок и полиэстер), выбрав универсальную программу для стирки и низкую температуру воды (до 30 градусов Цельсия).Выбор температурыСамая оптимальная температура для стирки большинства вещей — 30-40 градусов. Более высокие показатели, например, 60 градусов подходят для дезинфекции и нужны в случае чистки постельного белья или полотенец. 90 градусов — это режим кипячения, который стоит выбирать только в самых редких случаях.Выбор стирального порошкаВажно точно отмерять порцию стирального порошка в соответствии с рекомендациями производителя:“Избыток моющих средств не сделает вашу одежду чище, а вот машина может пострадать. Выбирайте экологичные средства для стирки или вообще откажитесь от порошка и опробуйте мыльные орехи (плоды мыльного дерева, растущего в Гималаях)”, — добавила Юлия Аносова. По словам стилиста, это хороший вариант для людей с чувствительной кожей и страдающих аллергическими реакциями.Как стирать белые вещиБелые вещи обязательно стирать в теплой воде, при 40 градусах. Нельзя смешивать их с цветной или черной одеждой, подходят только похожие светлые оттенки. В остальном уход за белыми вещами не отличается от других — одежду стирают по специальной программе в зависимости от типа ткани. Если есть сильно въевшиеся пятна, то можно предварительно замочить белье в теплой воде на 60 минут и добавить пятновыводитель. Также можно применить отбеливатель.Как стирать джинсыДля стирки джинсов подходит вода не выше 40 градусов и щадящий режим (если выставить температуру больше, то вещь подвергнется усадке). Если на штанах есть различные украшения, то лучше поместить одежду в стиральный мешок. Любые джинсы перед стиркой выворачивают по нескольким причинам:Как избавиться от пятенВ борьбе с пятнами важна скорость:“Чем быстрее обработать — тем больше шансов вывести пятна без следа. В зависимости от типа пятен нужно использовать разные средства. Пятна от пищи и крови лучше всего отмываются холодной водой. Сначала нужно смочить их водой, а затем добавить моющее средство. Пятна жира или крема наоборот нужно сначала обработать моющим средством (обезжирить), а затем смыть горячей водой”, — Юлия Аносова.По словам стилиста, не обязательно иметь дома большой арсенал пятновыводителей для всех видов загрязнений. Самые простые бытовые средства — пищевая сода, белый винный уксус, минеральная вода и лимонный сок. Но важно быть осторожными — для деликатных тканей понадобится тест (нанести средство на край ткани и проверить, не изменится ли цвет).Сода “вытягивает загрязнение” из волокон ткани и эффективна при удалении пятен крови и вина. Чтобы устранить загрязнение, нужно приготовить раствор из одной части соды и трех частей воды. Далее щеткой нанести его на пятно и оставить на 20-30 минут. Затем замочить всю вещь в горячей воде и оставить отмокать примерно на час. После этого можно постирать одежду стандартным способом.Что касается дистиллированного винного уксуса, то он хорошо справляется с пятнами от травы, кофе и духов.Как правильно хранить одеждуВ уходе за одеждой также важно правильное ее хранение. Выделяют несколько принципов:Как правильно гладить одеждуСоветами по правильной глажке поделилась Юлия Аносова:Кроме этого, существуют особенности глажки в зависимости от вида одежды:Что делать, чтобы одежда не магнитиласьЭлектризация одежды — неприятное ощущение, когда вещь будто прилипает к телу. Так происходит из-за неспособности ткани впитывать влагу и накапливать статическое электричество. Чаще всего это случается с синтетической одеждой. Чтобы решить эту проблему, можно следовать рекомендациям:Уход за обувьюОбувь нуждается в еще более тщательном уходе, чем одежда, так как ежедневно подвергается физическому воздействию, в том числе и ударам извне. В зависимости от состава изделия, кожа или замша) уход может отличаться.КожаКожаную обувь нельзя мыть под струей воды или насквозь мокрой губкой, бытовой химией и любыми средствами, которые не предназначены для обуви, сушить на батарее:“Может показаться, что так вы эффективнее очистите ботинки и сможете сэкономить. На самом же деле вы потратите только больше, потому что уже через сезон, если не в конце текущего, придется покупать новую пару. От воздействия воды, сухого горячего воздуха и агрессивной химии любая кожа быстрее изнашивается, морщится, сохнет, покрывается микротрещинами, которые способствуют промоканию и появлению заломов”, — рассказал Алексей Шемякин, бренд директор розничной сети и торговых марок Zenden, Pulse, QuattroComforto, Instreet, Marisetta.По словам эксперта, кожаную обувь необходимо мыть чуть влажной губкой с добавлением специальной очищающей пенки — такая продается в любом обувном магазине и стоит в среднем как бутылочка геля для душа. Вода для губки должна быть теплой. После этого обувь нужно протереть сверху сухими салфетками и просушить с помощью специальных вкладышей-грелок, которые работают от розетки. Устройство несложное и по цене тоже доступное. Эти вкладыши позволяют просушить обувь изнутри, не повреждая верх и не оставляя неприятного запаха в ботинках.Существуют также специальные салфетки для кожаной обуви, которыми можно протирать ботинки, если загрязнения не сильные. Они очищают более бережно, чем обычные, и придают обуви лоск. А чтобы повысить стойкость обуви к воде, грязи и снегу, на нее наносят водоотталкивающие спреи непосредственно перед выходом на улицу.Замша“Замша — более капризный материал, чем кожа, но на самом деле уход за ней почти такой же. В нем важны две вещи. Первая — губки, щетки и ластики, предназначенные специально для этого материала. Они отличаются жесткостью, пористостью, впитываемостью, точно не протрут поверхность и не испортят ворс, как обычные щетки. Вторая — замшу крайне нежелательно мочить”, — добавил Алексей Шемякин.По словам эксперта, по этой причине мыть ее нужно исключительно “на сухую”, губкой со средством-очистителем, а перед выходом на улицу опрыскивать водоотталкивающим спреем.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, общество, одежда