https://ria.ru/20250123/plesen-1770021268.html

Как избавиться от плесени в квартире: лучшие способы, советы дезинфектора

Как избавиться от плесени в домашних условиях раз и навсегда: пошаговая инструкция

Как избавиться от плесени в квартире: лучшие способы, советы дезинфектора

Плесень на стенах в доме представляет опасность для взрослых и детей. Как избавится от нее в домашних условиях раз и навсегда, как приготовить дезинфицирующий... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:46:00+03:00

2025-01-23T20:46:00+03:00

2025-01-23T20:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Плесень на стенах в доме представляет опасность для взрослых и детей. Как избавится от нее в домашних условиях раз и навсегда, как приготовить дезинфицирующий раствор своими руками, можно ли полностью уничтожить грибок в квартире, - в материале РИА Новости.ПлесеньПлесень — это грибок микроскопических размеров, который можно обнаружить в виде налета на различных поверхностях: стенах, потолках, продуктах питания.Если рассмотреть плесневые грибы под микроскопом, то они представляют собой торчащие вверх ниточки с наконечниками в виде шариков-спор, которые невидимы, но находятся повсюду, витают в воздухе и оседают на поверхностях. Они способствуют тому, что плесень размножается, если возникают благоприятные для этого условия: повышенная влажность, сырость, застой воздуха в помещениях.Некоторые виды грибка безопасны для человека и применяются в производстве лекарственных средств, некоторых видов сыров и вин.Но в быту гораздо чаще приходится сталкиваться с плесенью, которой не следует попадать в желудок и кишечник, отметила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова."Для тех, у кого крепкий желудочно-кишечный тракт, все обойдется легким послаблением. А вот детский организм любая плесень может либо аллергизировать, либо привести к выраженной диарее. Могут быть и кожные проявления. А потом человек будет реагировать на все такие продукты типа кефира, сыров с благородной плесенью", – предупредила Нурия Дианова.Виды плесениСуществует около 100 тысяч видов плесневых грибов, но в быту человек чаще всего сталкивается с белой (Mucor), зеленой (Penicillium) и черной (Aspergillius Niger) плесенью.БелаяНалет белого цвета чаще всего можно увидеть в горшках комнатных растений и в вазах с цветами, которые длительное время находились в воде, а также на сыре и хлебобулочных изделиях. Для организма человека споры белой плесени могут являться аллергенами и способствовать развитию “сенной лихорадки”, которая проявляется в виде классических симптомов аллергической реакции на различные цветения: зуд в носу, першение в горле, удушье, насморк, кашель, отечность слизистой оболочки глаз и носа и др.ЗеленаяЗеленая плесень похожа на мох, имеет неравномерную поверхность и насыщенный цвет. Встречается в квартирах и домах, поражает в основном пористые поверхности: дерево, кирпич и т.д. Этот вид грибка можно обнаружить на просроченных продуктах питания, в таком случае необходимо их незамедлительно выбросить.ЧернаяСамый опасный вид плесени, который способен распространяться практически везде: в подвалах, на чердаках, на стенах (на обоях, под обоями и даже на кафеле), потолках, под полом. Активно развивается на продуктах питания, при обнаружении налета необходимо срочно их выбросить.В большей степени черная плесень опасна быстрым распространением спор по воздуху. Именно они вызывают у человека серьезные заболевания дыхательной системы (бронхит, астма), общее недомогание, слезотечение, удушье.РозоваяЧасто бактерию вида Serratia marcescens называют розовой плесенью. В отличие от грибов она не проникает глубоко в структуру материала, а развивается на влажных поверхностях: на керамической плитке в ванной комнате, возле душевой кабины или в ее углах. Ее главное отличие от плесени заключается в том, что бактерии можно легко убрать самостоятельно во время влажной уборки.Необходимо не допускать развития розовой плесени, так как она представляет опасность не только для людей (особенно страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или мочеиспускательной системы), но и для домашних животных.Плесень синевыРазвивается на древесине в условиях повышенной влажности, имеет характерный вид — пятна серо-синего цвета. Может появиться как на поверхности, так и внутри деревянных изделий: отделочных материалов, паркета, мебели. При активном размножении грибок способен спровоцировать процесс гниения дерева.Споры плесени также негативно влияют на здоровье человека.Причины появленияПричиной активного размножения плесневых грибов является благоприятная среда, а именно: повышенная влажность, сырость.На образование плесени влияют следующие факторы:Признаки появленияХарактерными признаками появления в помещении плесени являются едкий запах сырости и/или пятна налета: черного, белого или зеленого цвета, в зависимости от вида грибка.Где появляетсяЧаще всего плесень появляется в помещениях с высоким уровнем влажности: ванных комнатах, кухнях, подвалах, чердаке. Она "поселяется" на окнах, потолке и стенах.В ваннойЕсли вытяжка в ванной комнате работает плохо или не работает вообще, то существует высокий риск возникновения плесени.Чтобы предотвратить ее появление, необходимо:На кухнеРазмножение плесени на кухне более опасно, так как споры оседают на продуктах, столовых приборах, кружках и попадают в организм человека.На окнахИз-за конденсата на пластиковых окнах (рамах и откосах) может появиться черная плесень. Для профилактики ее возникновения необходимо регулярно проветривать комнату и не допускать переохлаждение окна.На потолкеНа потолке грибок может появиться в нескольких случаях: недостаточная вентиляция, течь в полу верхнего этажа либо протечка крыши или появление плесени на чердаке.На стенахВ углах плесень возникает из-за промерзания стен при недостаточной теплоизоляции и щелей в кладке, а на самих стенах вследствие повышенной влажности: из-за сушилки для белья, приготовления пищи на плите, испарения воды из чайника.Вред плесениВ процессе жизнедеятельности плесневые грибы выделяют токсины, которые могут вызвать тяжелые аллергические реакции при вдыхании человеком микроскопических спор. Особенно опасна плесень для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы. Повышенной чувствительностью к плесневым грибам обладают люди с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.По словам врача-дерматолога, аллерголога Марины Юдиной, в плесени есть грибы рода Cladosporium, Penicillium, Aspergillus и Alternaria. При длительном пребывании в помещениях с плесенью у людей, имеющих предрасположенность к аллергии, может развиться сенсибилизация или повышенная чувствительность.Клинически это проявляется такими симптомами, как заложенность носа, приступы чихания, слезотечение. Иногда появляются зудящие высыпания на коже. В тяжелых случаях возникают приступы затрудненного дыхания и даже удушья. Диагностикой и лечением аллергии на плесень занимается врач-аллерголог. Для подтверждения диагноза достаточно анализа крови.В сложных случаях доктор дополнительно проводит кожные пробы – небольшое количество аллергена наносится на внутреннюю поверхность предплечья, делается небольшое углубление специальной ланцеткой и оценивается результат в течение 30 минут. Появление покраснения, отечности и зуда говорит о положительной реакции.Врач-аллерголог предупреждает о том, что проявления аллергии на плесень усиливаются в теплое время года при высокой влажности. "Что касается грибков рода Aspergillus и Penicillium, то внутри жилых помещений они более активны осенью и зимой", — говорит Марина Юдина.Инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков отметил, что здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика. Но если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию — он в зоне риска. Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом. В случае если человек вынужден принимать антибиотики, он еще более уязвим для грибковой инфекции."Бактерии на кожных и слизистых покровах — первая линия обороны от сторонних инфекций. Когда их уничтожают антибиотиками, там очень легко могут поселиться патогенные грибы", — объяснил Дьяков.Способы избавленияДля полноценной и эффективной борьбы с плесенью необходимо совершить следующие действия:На сегодняшний день существует несколько способов эффективной обработки помещения от плесени: профессиональные чистящие средства, дезинфекторы и народные средства. О каждом виде подробно рассказал Николай Дубинин — врач-дезинфектолог, директор дезинфекционной компании.Профессиональные чистящие средстваСовременные средства от плесени можно приобрести в строительных магазинах, выбор довольно большой, например:Антисептическая грунтовка легка в применении и не только удаляет грибок, но и предотвращает его появление.“Я бы порекомендовал дезинфектанты, которые широко доступны и используются для обработки помещений от микробов, бактерий, плесеней и коронавируса. Например, "Сепдезин Актив". Это средство можно смешивать со стройматериалами для отделки помещения, где есть грибок. Также существуют стройматериалы, которые уже содержат в себе те же дезинфектанты, но стоят они значительно дороже — отмечает эксперт. - К слову, от плесени обработка проводится теми же средствами, что и при обработке после выявления больного коронавирусом. Только используется разная концентрация”.Обработка дезинфекторамиЕсли грибок пророс глубоко в стены, потолок и другие поверхности, то эффективно избавиться от плесени в доме помогут дезинфекционные службы, применяющие дорогостоящие профессиональные составы. Среди современных методов можно выделить использование горячего тумана и холодного, такая технология способна воздействовать как локально на участок поражения, так и на всю площадь целиком.Горячий туман появляется при нагревании генератором средств дезинфекции до 50 градусов, образуя облако микрочастиц, которые глубоко проникают в микротрещины любых поверхностей и в труднодоступные места. Такой метод нельзя применять в помещениях с людьми без средств индивидуальной защиты и комнатными растениями.Холодный туман образуется с применением дезинфицирующего средства комнатной температуры, он медленно оседает на поверхности, проникая вглубь.“Очень важная часть подготовки перед обработкой дезинфекторами — это снятие пораженного слоя строительного материала. При такой подготовке результат будет эффективнее”, — отмечает Николай Дубинин.Народные средстваК народным средствам уничтожения плесени можно отнести:1. Отбеливатель.Гипохлорит натрия, который входит в состав отбеливателя и специальных средств от плесени, уничтожает грибок и его споры. Но использовать отбеливатель можно не на всех поверхностях. Раствор допустимо применять в ванной (на плитке, стекле), но не на гипсокартоне и дереве. Глубоко внутрь состав не проникает, удаляет плесень только на поверхности.Способ применения:Отбеливатель развести с водой в пропорциях 1:10, затем кистью нанести на предварительно очищенную пораженную поверхность. Дождаться полного высыхания.2. Бура.Природный материал, способствующий устранению плесневых грибов. Часто используется для дезинфекции стоков.Способ применения:В 2,5 литрах воды разбавить 250 мл буры. По поверхности, пораженной плесенью, пройтись пылесосом для устранения спор. После нанести на жесткую щетку раствор и счистить плесень круговыми движениями. Повторить несколько раз, подождать полного высыхания.3. Пищевая сода.Простой и безопасный способ избавления от плесени:На стакан воды развести 1 чайную ложку (12 г) соды. Опрыскать раствором зараженные грибком участки поверхности, протереть их тряпкой или губкой. Подождать пару часов и промыть водой.4. Уксус.Губителен для многих видов плесени.На пораженную поверхность распылить с помощью опрыскивателя уксус, затем смоченной тряпкой пройтись по участкам с плесенью. Через несколько часов после полного высыхания необходимо протереть очищенный участок водой и проветрить помещение.5. Нашатырный спирт.Отлично справляется с плесенью на кафеле, но, как и в случае с отбеливателем, не применим на пористых поверхностях.Способ применения:Воду смешать с нашатырным спиртом в пропорциях 1:1. Распылить с помощью опрыскивателя на поверхность и оставить на час. Протереть пораженный участок тряпкой с водой, проветрить комнату.6. Перекись водородаДля удаления плесени необходимо 3-процентный раствор перекиси водорода нанести на предварительно очищенный пораженный участок. Не использовать на цветных поверхностях, как так перекись имеет отбеливающие свойства.“Множество народных средств тоже являются дезинфектантами, убивают бактерии и плесень. Однако они менее эффективны. Из-за этого профессионально их не применяют”, — предупреждает эксперт.Правила проведения химической обработкиПеред химической обработкой помещения необходимо правильно подготовиться:В некоторых случаях могут понадобиться: кисть, строительный шпатель, жесткая щетка, распылитель или валик.Все предметы, которые поразила плесень, перед химической обработкой нужно очистить или демонтировать и выбросить. И только потом переходить к процессу устранения грибка.Как убрать запах плесениВ помещении, где долгое время был грибок, может остаться неприятный запах сырости. Если влажная уборка и проветривание не помогают, можно воспользоваться двумя способами.Чтобы устранить запах сырости, необходимо на поврежденные плесенью поверхности нанести соду, она обладает свойством впитывать запахи. По истечении нескольких часов ее можно удалить пылесосом.Для другого способа понадобится древесный уголь. Чтобы устранить неприятный запах, нужно разложить и оставить его в помещении до тех пор, пока он не впитает в себя запах сырости, затем выбросить.Профилактика появленияЧтобы избежать повторного появления плесневых грибов, необходимо:

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