https://ria.ru/20210510/plesen-1731619880.html

Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир

Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир

Плесень на стенах квартиры может вызвать у жильцов различные болезни. Кто находится в зоне особого риска и как избавиться от опасного налета, рассказал в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T02:10

2021-05-10T02:10

2021-05-10T02:10

максим дьяков

россия

жилье

здоровье

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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Россиян предупредили о смертельной опасности плесени на стенах квартир

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Плесень на стенах квартиры может вызвать у жильцов различные болезни. Кто находится в зоне особого риска и как избавиться от опасного налета, рассказал в интервью радио Sputnik инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.Пятна плесени являются не просто внешним дефектом, они образованы скоплением микроскопических грибов разных видов. Некоторые из этих грибов патогенны, то есть способны размножаться в тканях человека и приводить к серьезным заболеваниям, таким как микозы и аллергия, предупредил Дьяков.Здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика, отметил он. Но если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию — он в зоне риска. Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом.В случае, если человек вынужден принимать антибиотики, он еще более уязвим для грибковой инфекции."Бактерии на наших кожных и слизистых покровах — первая линия обороны от сторонних инфекций. Когда мы антибиотиками их уничтожаем, там очень легко могут поселиться патогенные грибы", — объяснил Дьяков.Помимо грибковой инфекции жильцам квартир с темными пятнами на стенах угрожает аллергия, поскольку споры, выделяемые плесенью, являются аллергеном, добавил он. Моющие средства помогают лишь временно ликвидировать грибок в помещении, отметил эксперт. По его словам, есть лишь один способ избавиться от плесени навсегда — ликвидировать ее первопричину, то есть сырость.Стена должна быть сухой, подчеркнул он. Кроме того, эксперт порекомендовал использовать специальные препараты для борьбы с грибком на стенах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575645807.html

https://ria.ru/20200708/1574054429.html

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максим дьяков, россия, жилье, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, общество