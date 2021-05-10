https://ria.ru/20210510/plesen-1731619880.html
Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
Плесень на стенах квартиры может вызвать у жильцов различные болезни. Кто находится в зоне особого риска и как избавиться от опасного налета, рассказал в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T02:10
2021-05-10T02:10
2021-05-10T02:10
максим дьяков
россия
жилье
здоровье
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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Россиян предупредили о смертельной опасности плесени на стенах квартир
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Плесень на стенах квартиры может вызвать у жильцов различные болезни. Кто находится в зоне особого риска и как избавиться от опасного налета, рассказал в интервью радио Sputnik инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.Пятна плесени являются не просто внешним дефектом, они образованы скоплением микроскопических грибов разных видов. Некоторые из этих грибов патогенны, то есть способны размножаться в тканях человека и приводить к серьезным заболеваниям, таким как микозы и аллергия, предупредил Дьяков.Здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика, отметил он. Но если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию — он в зоне риска. Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом.В случае, если человек вынужден принимать антибиотики, он еще более уязвим для грибковой инфекции."Бактерии на наших кожных и слизистых покровах — первая линия обороны от сторонних инфекций. Когда мы антибиотиками их уничтожаем, там очень легко могут поселиться патогенные грибы", — объяснил Дьяков.Помимо грибковой инфекции жильцам квартир с темными пятнами на стенах угрожает аллергия, поскольку споры, выделяемые плесенью, являются аллергеном, добавил он. Моющие средства помогают лишь временно ликвидировать грибок в помещении, отметил эксперт. По его словам, есть лишь один способ избавиться от плесени навсегда — ликвидировать ее первопричину, то есть сырость.Стена должна быть сухой, подчеркнул он. Кроме того, эксперт порекомендовал использовать специальные препараты для борьбы с грибком на стенах.
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максим дьяков, россия, жилье, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, общество
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Плесень на стенах квартиры может вызвать у жильцов различные болезни. Кто находится в зоне особого риска и как избавиться от опасного налета, рассказал в интервью радио Sputnik
инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ
Максим Дьяков.
Пятна плесени являются не просто внешним дефектом, они образованы скоплением микроскопических грибов разных видов. Некоторые из этих грибов патогенны, то есть способны размножаться в тканях человека и приводить к серьезным заболеваниям, таким как микозы и аллергия, предупредил Дьяков.
Здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика, отметил он. Но если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию — он в зоне риска. Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом.
"Стоит опасаться в случае сильного ослабления организма, особенно когда начинает плохо работать иммунная система. Поэтому при иммунодефиците очень часто смерть наступает от микозов (болезней, вызываемых микроскопическими патогенными грибами. — Прим. ред.)", — сказал эксперт.
В случае, если человек вынужден принимать антибиотики, он еще более уязвим для грибковой инфекции.
"Бактерии на наших кожных и слизистых покровах — первая линия обороны от сторонних инфекций. Когда мы антибиотиками их уничтожаем, там очень легко могут поселиться патогенные грибы", — объяснил Дьяков.
Помимо грибковой инфекции жильцам квартир с темными пятнами на стенах угрожает аллергия, поскольку споры, выделяемые плесенью, являются аллергеном, добавил он. Моющие средства помогают лишь временно ликвидировать грибок в помещении, отметил эксперт. По его словам, есть лишь один способ избавиться от плесени навсегда — ликвидировать ее первопричину, то есть сырость.
"На стенах эти грибы обычно возникают в результате наличия конденсата, намокания, протечки труб и так далее", — отметил Дьяков.
Стена должна быть сухой, подчеркнул он. Кроме того, эксперт порекомендовал использовать специальные препараты для борьбы с грибком на стенах.