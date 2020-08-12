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Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
Плесень плесени рознь. Если бри вполне съедобен, то алтайский сыр с зелеными вкраплениями лучше выбросить. Как себя обезопасить, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T02:45
нурия дианова
питание
общество
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нурия дианова, питание, общество

Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной

02:45 12.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСыр с голубой плесенью от российских фермеров
Сыр с голубой плесенью от российских фермеров
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Плесень плесени рознь. Если бри вполне съедобен, то алтайский сыр с зелеными вкраплениями лучше выбросить. Как себя обезопасить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.
Особые виды плесени, которые используют для производства сыров, не вредят организму. Но среднестатистическому человеку гораздо чаще приходится сталкиваться со стихийно выросшей на продуктах плесенью, которой не стоит попадать в питательную среду кишечника, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия Дианова.
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"Для тех, у кого крепкий желудочно-кишечный тракт, все обойдется легким послаблением. А вот детский организм любая плесень может либо аллергизировать, либо привести к выраженной диарее. Могут быть и кожные проявления. А потом человек будет реагировать на все такие продукты типа кефира, сыров с благородной плесенью", — отметила Нурия Дианова.
На хлебе, сыре, фруктах, колбасных изделиях плесень видна сразу. А вот чтобы обнаружить белую плесень на бутилированных кисломолочных продуктах, их лучше не трясти перед открытием и посмотреть, нет ли плесени на крышке. Но есть плесень, которую вообще заметить невозможно, поэтому в открытом виде и вне холодильника продукты лучше хранить не дольше двух часов, советует врач.
"В воздухе летает очень много плесени, которая оседает на продуктах. Есть видимая, а есть та, которую не видно, которая не ощущается по запаху. Если есть подозрения, лучше продукт выкинуть. Не надо срезать плесневелые кусочки, пытаться перекипятить. Если на варенье сверху плесень, вся банка уже повреждена. Рост всех грибов происходит глубоко", — сказала радио Sputnik Нурия Дианова.
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При этом один из главных советов, который поможет избежать употребления испорченных продуктов, — покупать столько, сколько нужно, и не делать слишком больших запасов.
"Лучше покупать чаще, но чуть-чуть. Правильно хранить продукты в холодильнике, не покупать большие запасы. С хлебом та же история — это не дефицитный товар, он быстро подвергается плесени. Совершенно неправильная позиция — покупать его очень много. Хранение хлеба в холодильнике не спасает от появления плесени", — подчеркнула Нурия Дианова.
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