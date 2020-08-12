Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной

"Для тех, у кого крепкий желудочно-кишечный тракт, все обойдется легким послаблением. А вот детский организм любая плесень может либо аллергизировать, либо привести к выраженной диарее. Могут быть и кожные проявления. А потом человек будет реагировать на все такие продукты типа кефира, сыров с благородной плесенью", — отметила Нурия Дианова.