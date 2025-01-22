https://ria.ru/20250122/peterburg-1994984032.html

Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию

Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию - РИА Новости, 22.01.2025

Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:53:00+03:00

2025-01-22T14:53:00+03:00

2025-01-22T14:53:00+03:00

санкт-петербург

ленинградская область

россия

александр беглов

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817265253_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_fc0cb5898e6da4587e0e51b53e81efc6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Эргашев координировал и контролировал деятельность комитета по здравоохранению, управления ветеринарии Санкт‑Петербурга и комитета по информатизации и связи. Олег Эргашев был назначен на должность вице-губернатора Петербурга в 2020 году. До этого он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени Кирова преподавателем, доцентом кафедры и клиники военно-полевой хирургии. Также Эргашев был профессором кафедры госпитальной хирургии № 2 им. Ф. Г. Углова в Государственном медицинском университете имени И.П. Павлова и профессором кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России.

https://ria.ru/20250115/post-1993908888.html

санкт-петербург

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, россия, александр беглов, политика