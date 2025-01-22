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Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию - РИА Новости, 22.01.2025
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14:53 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/peterburg-1994984032.html
Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию
Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию - РИА Новости, 22.01.2025
Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию
Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:53:00+03:00
2025-01-22T14:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Эргашев координировал и контролировал деятельность комитета по здравоохранению, управления ветеринарии Санкт‑Петербурга и комитета по информатизации и связи. Олег Эргашев был назначен на должность вице-губернатора Петербурга в 2020 году. До этого он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени Кирова преподавателем, доцентом кафедры и клиники военно-полевой хирургии. Также Эргашев был профессором кафедры госпитальной хирургии № 2 им. Ф. Г. Углова в Государственном медицинском университете имени И.П. Павлова и профессором кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России.
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санкт-петербург, ленинградская область, россия, александр беглов, политика
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Александр Беглов, Политика
Вице-губернатор Петербурга покинул пост по собственному желанию

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев покинул пост по собственному желанию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев выступает на научно-практической конференции
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев выступает на научно-практической конференции - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев выступает на научно-практической конференции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Эргашев координировал и контролировал деятельность комитета по здравоохранению, управления ветеринарии Санкт‑Петербурга и комитета по информатизации и связи.
Олег Эргашев был назначен на должность вице-губернатора Петербурга в 2020 году. До этого он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени Кирова преподавателем, доцентом кафедры и клиники военно-полевой хирургии. Также Эргашев был профессором кафедры госпитальной хирургии № 2 им. Ф. Г. Углова в Государственном медицинском университете имени И.П. Павлова и профессором кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России.
Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияАлександр БегловПолитика
 
 
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