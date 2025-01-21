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В Магаданской области ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко дню Победы

В Магаданской области ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко дню Победы - РИА Новости, 23.01.2025

В Магаданской области ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко дню Победы

Власти Магаданской области выплатят ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы по 80 тысяч рублей, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-21T15:20:00+03:00

2025-01-21T15:20:00+03:00

2025-01-23T12:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сергей носов

владимир путин

магаданская область

россия

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Власти Магаданской области выплатят ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы по 80 тысяч рублей, сообщил губернатор Сергей Носов. "Два ныне живущих на Колыме участника Великой Отечественной войны Александр Порфирьевич Смицкий и Тамара Константиновна Романова будут удостоены звания "Почетный гражданин Магаданской области". Дополнительно к выплатам, установленным президентом РФ Владимиром Путиным, добавим по 80 тысяч рублей участникам ВОВ и по 50 тысяч — приравненным категориям колымчан, труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма", - написал Носов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988736033.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, сергей носов, владимир путин, магаданская область, россия, великая отечественная война (1941-1945), общество