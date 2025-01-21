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В Магаданской области ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко дню Победы
В Магаданской области ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко дню Победы - РИА Новости, 23.01.2025
В Магаданской области ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко дню Победы
Власти Магаданской области выплатят ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы по 80 тысяч рублей, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-21T15:20:00+03:00
2025-01-21T15:20:00+03:00
2025-01-23T12:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей носов
владимир путин
магаданская область
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великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Власти Магаданской области выплатят ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы по 80 тысяч рублей, сообщил губернатор Сергей Носов. "Два ныне живущих на Колыме участника Великой Отечественной войны Александр Порфирьевич Смицкий и Тамара Константиновна Романова будут удостоены звания "Почетный гражданин Магаданской области". Дополнительно к выплатам, установленным президентом РФ Владимиром Путиным, добавим по 80 тысяч рублей участникам ВОВ и по 50 тысяч — приравненным категориям колымчан, труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма", - написал Носов в своем Telegram-канале.
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80-летие победы в великой отечественной войне, сергей носов, владимир путин, магаданская область, россия, великая отечественная война (1941-1945), общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Носов, Владимир Путин, Магаданская область, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
В Магаданской области ветераны ВОВ получат по 80 тысяч рублей ко дню Победы
Глава Магаданской области: ветераны ВОВ региона получат 80 тыс руб ко дню Победы