https://ria.ru/20250121/vov-1994776326.html

Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин

Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025

Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин

Память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:33:00+03:00

2025-01-21T12:33:00+03:00

2025-01-21T12:39:00+03:00

россия

владимир путин

си цзиньпин

китай

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786650662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5697e169ab010da9db0854e514987b6.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин."Господин председатель, в нынешнем году мы готовимся достойно отметить 80-летие Великой Победы. Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага", - сказал российский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241127/rossija-1986115644.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, си цзиньпин, китай, политика