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Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин
Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин
Память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:33:00+03:00
2025-01-21T12:33:00+03:00
2025-01-21T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин."Господин председатель, в нынешнем году мы готовимся достойно отметить 80-летие Великой Победы. Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага", - сказал российский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, си цзиньпин, китай, политика
Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Политика
Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин
Путин: память о победе в ВОВ священна для народов России и Китая