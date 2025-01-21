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Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
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12:33 21.01.2025 (обновлено: 12:39 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/vov-1994776326.html
Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин
Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин
Память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:33:00+03:00
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россия
владимир путин
си цзиньпин
китай
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин."Господин председатель, в нынешнем году мы готовимся достойно отметить 80-летие Великой Победы. Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага", - сказал российский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, си цзиньпин, китай, политика
Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Политика
Память о великой Победе священна для народов России и Китая, заявил Путин

Путин: память о победе в ВОВ священна для народов России и Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны
Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Господин председатель, в нынешнем году мы готовимся достойно отметить 80-летие Великой Победы. Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага", - сказал российский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия и Казахстан договорились о мероприятиях к юбилею Победы
27 ноября 2024, 22:54
 
РоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайПолитика
 
 
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