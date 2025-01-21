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Володин призвал сделать обучение на водителя и сварщика бесплатным - РИА Новости, 21.01.2025
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13:33 21.01.2025 (обновлено: 15:32 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/volodin-1994790750.html
Володин призвал сделать обучение на водителя и сварщика бесплатным
Володин призвал сделать обучение на водителя и сварщика бесплатным - РИА Новости, 21.01.2025
Володин призвал сделать обучение на водителя и сварщика бесплатным
Россияне должны бесплатно получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи, так как развитие экономики России базируется именно на подготовке... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:33:00+03:00
2025-01-21T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россияне должны бесплатно получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи, так как развитие экономики России базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, заявил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин. "Это профессия водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи и другие профессии, которые человек должен получать на бесплатной основе. Сейчас за это надо платить. Не дело это. Поэтому, если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить", - сказал Володин. Он добавил, что в рамках совета ГД обсуждалось проведение расширенного правительственного часа по вопросам стратегии развития образования, планируется провести его 11 февраля. "Нам надо сделать всё для того, чтобы каждый школьник, который для себя выбрал получение профессионального образования, сделал это на бесплатной основе. Мы говорим, что у нас нет рабочих рук - давайте их готовить", - сказал председатель ГД. По его словам, в РФ сегодня нет образовательных учреждений для того, чтобы школьник получил начальное профессиональное образование, "есть среднее профессиональное образование и, собственно, именно в состав среднего профессионального образования включается начальное... но нет престижа начального профессионального образования, нет четкого целеполагания, потому что сама система отсутствует". "Начальное профессиональное образование - это год и восемь месяцев, а среднее профессиональное - три и восемь года. Большая разница. А для того, чтобы получить профессию водителя или механизатора, зачастую надо ехать в областной центр, либо на базе какого-то крупного района готовят специалистов. Потому что там и требования возросли, и техника развивается. Но опять-таки эти центры должны быть", - уточнил спикер ГД.
https://ria.ru/20240409/gosduma-1938835105.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Володин призвал сделать обучение на водителя и сварщика бесплатным

Володин призвал сделать обучение на водителя, тракториста и сварщика бесплатным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россияне должны бесплатно получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи, так как развитие экономики России базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, заявил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин.
"Это профессия водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи и другие профессии, которые человек должен получать на бесплатной основе. Сейчас за это надо платить. Не дело это. Поэтому, если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить", - сказал Володин.
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Он добавил, что в рамках совета ГД обсуждалось проведение расширенного правительственного часа по вопросам стратегии развития образования, планируется провести его 11 февраля.
"Нам надо сделать всё для того, чтобы каждый школьник, который для себя выбрал получение профессионального образования, сделал это на бесплатной основе. Мы говорим, что у нас нет рабочих рук - давайте их готовить", - сказал председатель ГД.
По его словам, в РФ сегодня нет образовательных учреждений для того, чтобы школьник получил начальное профессиональное образование, "есть среднее профессиональное образование и, собственно, именно в состав среднего профессионального образования включается начальное... но нет престижа начального профессионального образования, нет четкого целеполагания, потому что сама система отсутствует".
"Начальное профессиональное образование - это год и восемь месяцев, а среднее профессиональное - три и восемь года. Большая разница. А для того, чтобы получить профессию водителя или механизатора, зачастую надо ехать в областной центр, либо на базе какого-то крупного района готовят специалистов. Потому что там и требования возросли, и техника развивается. Но опять-таки эти центры должны быть", - уточнил спикер ГД.
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