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Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем - РИА Новости, 21.01.2025
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем
Более 95% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах - рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:38:00+03:00
2025-01-21T15:38:00+03:00
2025-01-21T15:38:00+03:00
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россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 95% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах - рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов) расчетов осуществляется в рублях и в юанях", - сообщил Ушаков по итогам переговоров лидеров. Он отметил, что страны также реализуют много совместных инвестиционных проектов.
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экономика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем
Ушаков: более 95% расчетов России и Китая осуществляются в рублях и юанях