Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/valyuta-1994826065.html
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем - РИА Новости, 21.01.2025
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем
Более 95% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах - рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:38:00+03:00
2025-01-21T15:38:00+03:00
экономика
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953907804_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_b6dd125da291cb376696d5b2ff5e3d6a.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 95% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах - рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов) расчетов осуществляется в рублях и в юанях", - сообщил Ушаков по итогам переговоров лидеров. Он отметил, что страны также реализуют много совместных инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20250121/kitay-1994784665.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953907804_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_1eb36584db58a9fc7ef7385c9c0ad8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем

Ушаков: более 95% расчетов России и Китая осуществляются в рублях и юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 95% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах - рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов) расчетов осуществляется в рублях и в юанях", - сообщил Ушаков по итогам переговоров лидеров.
Он отметил, что страны также реализуют много совместных инвестиционных проектов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин назвал Китай крупнейшим потребителем российских энергоресурсов
Вчера, 13:03
 
ЭкономикаРоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала