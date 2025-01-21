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Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем

Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем - РИА Новости, 21.01.2025

Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Китаем

Более 95% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах - рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:38:00+03:00

2025-01-21T15:38:00+03:00

2025-01-21T15:38:00+03:00

экономика

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 95% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах - рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов) расчетов осуществляется в рублях и в юанях", - сообщил Ушаков по итогам переговоров лидеров. Он отметил, что страны также реализуют много совместных инвестиционных проектов.

https://ria.ru/20250121/kitay-1994784665.html

россия

китай

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2025

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экономика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин