https://ria.ru/20250121/ushakov-1994829601.html

Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков

Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков

Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина была обстоятельной, прошла в дружеской атмосфере, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:52:00+03:00

2025-01-21T15:52:00+03:00

2025-01-21T15:52:00+03:00

россия

китай

владимир путин

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юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина была обстоятельной, прошла в дружеской атмосфере, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Это была весьма обстоятельная беседа, прошедшая, как всегда, в дружеской атмосфере", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/rossija-1994827541.html

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, политика