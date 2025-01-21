https://ria.ru/20250121/ushakov-1994829601.html
Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков
Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков
Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина была обстоятельной, прошла в дружеской атмосфере, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:52:00+03:00
2025-01-21T15:52:00+03:00
2025-01-21T15:52:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина была обстоятельной, прошла в дружеской атмосфере, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Это была весьма обстоятельная беседа, прошедшая, как всегда, в дружеской атмосфере", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Политика
Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков
Ушаков назвал состоявшуюся беседу Путина и Си Цзиньпина обстоятельной