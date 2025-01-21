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На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
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15:46 21.01.2025 (обновлено: 15:47 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994827777.html
На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков
На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков
Приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:46:00+03:00
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россия
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юрий ушаков
си цзиньпин
день победы
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "В России и Китае эта дата юбилейная, дата (80-летие победы в Великой Отечественной Войне - ред.) будет широко отмечаться. На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств, и, конечно, пригласим и председателя КНР", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/putin-1994827242.html
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москва, россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, день победы, политика
Москва, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, День Победы, Политика
На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков

Ушаков: на празднование 80-летия Победы приглашены многие главы государств

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦветы у памятника "Взрыв" в селе Мысхако
Цветы у памятника Взрыв в селе Мысхако - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
России и Китае эта дата юбилейная, дата (80-летие победы в Великой Отечественной Войне - ред.) будет широко отмечаться. На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств, и, конечно, пригласим и председателя КНР", - сказал Ушаков журналистам.
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