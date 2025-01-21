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На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков

На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

На юбилей Победы приглашены многие главы государств, заявил Ушаков

Приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:46:00+03:00

2025-01-21T15:46:00+03:00

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си цзиньпин

день победы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "В России и Китае эта дата юбилейная, дата (80-летие победы в Великой Отечественной Войне - ред.) будет широко отмечаться. На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств, и, конечно, пригласим и председателя КНР", - сказал Ушаков журналистам.

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