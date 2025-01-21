https://ria.ru/20250121/ushakov-1994824821.html

Ушаков повторил слова Путина о долгосрочном мире на Украине

Ушаков повторил слова Путина о долгосрочном мире на Украине - РИА Новости, 21.01.2025

Ушаков повторил слова Путина о долгосрочном мире на Украине

Целью урегулирования украинского конфликта должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:34:00+03:00

2025-01-21T15:34:00+03:00

2025-01-21T15:57:00+03:00

россия

украина

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Целью урегулирования украинского конфликта должен быть долгосрочный мир на основе учета интересов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент (РФ Владимира Путин - ред.) на днях, об этом он сказал и сегодня - целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/ssha-1994823407.html

россия

украина

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россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, китай