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Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков
Отношения России и Китая в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Были подробно обсуждены как двусторонняя, так и международная проблематика, в частности отмечено, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков
Ушаков: Россия и Китай в 2024 году успешно развивали двусторонние отношения