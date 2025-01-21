https://ria.ru/20250121/ushakov-1994820217.html

Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков

Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков

Отношения России и Китая в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:21:00+03:00

2025-01-21T15:21:00+03:00

2025-01-21T15:27:00+03:00

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китай

юрий ушаков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Были подробно обсуждены как двусторонняя, так и международная проблематика, в частности отмечено, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/kitaj-1994781421.html

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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире