Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 21.01.2025 (обновлено: 15:27 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994820217.html
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков
Отношения России и Китая в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:21:00+03:00
2025-01-21T15:27:00+03:00
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Были подробно обсуждены как двусторонняя, так и международная проблематика, в частности отмечено, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/kitaj-1994781421.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_609add9447aa7b1e3dff58e18600fc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Отношения России и Китая в прошлом году развивались успешно, заявил Ушаков

Ушаков: Россия и Китай в 2024 году успешно развивали двусторонние отношения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Были подробно обсуждены как двусторонняя, так и международная проблематика, в частности отмечено, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2024 году развивались весьма успешно, характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям", - сказал Ушаков журналистам.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 12:50
 
РоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала