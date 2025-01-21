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Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025
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15:15 21.01.2025 (обновлено: 15:23 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817771.html
Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина
Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025
Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы, касающиеся развития возможных контактов с администрацией США, заявил помощник... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:15:00+03:00
2025-01-21T15:23:00+03:00
сша
в мире
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы, касающиеся развития возможных контактов с администрацией США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов возможных с администрацией США", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли лидерами координация переговорных позиций в случае предстоящих возможных контактов с новой администрацией Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html
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сша, в мире, владимир путин, юрий ушаков
США, В мире, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си обсудили вопросы развития контактов с администрацией США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы, касающиеся развития возможных контактов с администрацией США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов возможных с администрацией США", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли лидерами координация переговорных позиций в случае предстоящих возможных контактов с новой администрацией Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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