https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817771.html

Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025

Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы, касающиеся развития возможных контактов с администрацией США, заявил помощник... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:15:00+03:00

2025-01-21T15:15:00+03:00

2025-01-21T15:23:00+03:00

сша

в мире

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы, касающиеся развития возможных контактов с администрацией США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов возможных с администрацией США", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли лидерами координация переговорных позиций в случае предстоящих возможных контактов с новой администрацией Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, в мире, владимир путин, юрий ушаков