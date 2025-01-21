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Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
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15:13 21.01.2025 (обновлено: 15:30 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817459.html
Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков
Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Си и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося 17 января телефонного разговора с президентом Трампом", - сказал Ушаков журналистам, подводя итоги разговора главы государства с лидером Китая.Ушаков добавил, что в данном разговоре отмечена готовность устраивать отношения с США "на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес".
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владимир путин, китай, россия, дональд трамп, юрий ушаков, си цзиньпин, сша, в мире
Владимир Путин, Китай, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, США, В мире
Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков

Ушаков: Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Си и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося 17 января телефонного разговора с президентом Трампом", - сказал Ушаков журналистам, подводя итоги разговора главы государства с лидером Китая.
Ушаков добавил, что в данном разговоре отмечена готовность устраивать отношения с США "на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков
Вчера, 15:26
 
Владимир ПутинКитайРоссияДональд ТрампЮрий УшаковСи ЦзиньпинСШАВ мире
 
 
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