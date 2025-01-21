https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817459.html

Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков

Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Си Цзиньпин сообщил Путину о разговоре с Трампом, заявил Ушаков

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Си и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося 17 января телефонного разговора с президентом Трампом", - сказал Ушаков журналистам, подводя итоги разговора главы государства с лидером Китая.Ушаков добавил, что в данном разговоре отмечена готовность устраивать отношения с США "на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес".

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владимир путин, китай, россия, дональд трамп, юрий ушаков, си цзиньпин, сша, в мире