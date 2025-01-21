https://ria.ru/20250121/ursula-1994731066.html

На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе

На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе - РИА Новости, 21.01.2025

На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презирает президента США Дональда Трампа и боится настоящей демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:03:00+03:00

2025-01-21T06:03:00+03:00

2025-01-21T06:03:00+03:00

в мире

сша

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еврокомиссия

инаугурация трампа — 2025

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презирает президента США Дональда Трампа и боится настоящей демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на публикацию главы ЕК, в которой она поздравила 47-го главу США со вступлением в должность и заявила, что Евросоюз с нетерпением ждет совместной работы с новой администрацией по различным глобальным вызовам."Хватит врать. Ты и все остальные в брюссельском Четвертом рейхе безусловно презираете Трампа и (американского миллиардера Илона. — Прим. ред.) Маска. Только настоящие демократия и суверенитет пугают вас сильнее, чем свобода слова", — написал журналист.Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994729553.html

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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, чей боуз, еврокомиссия, инаугурация трампа — 2025