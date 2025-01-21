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На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе
На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе - РИА Новости, 21.01.2025
На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презирает президента США Дональда Трампа и боится настоящей демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презирает президента США Дональда Трампа и боится настоящей демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на публикацию главы ЕК, в которой она поздравила 47-го главу США со вступлением в должность и заявила, что Евросоюз с нетерпением ждет совместной работы с новой администрацией по различным глобальным вызовам."Хватит врать. Ты и все остальные в брюссельском Четвертом рейхе безусловно презираете Трампа и (американского миллиардера Илона. — Прим. ред.) Маска. Только настоящие демократия и суверенитет пугают вас сильнее, чем свобода слова", — написал журналист.Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, чей боуз, еврокомиссия, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Чей Боуз, Еврокомиссия, Инаугурация Трампа — 2025
На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе
Журналист Боуз обвинил фон дер Ляйен в презрительном отношении к Трампу