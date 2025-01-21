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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения обеих стран с США с учетом прихода к власти нового... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:21:00+03:00
2025-01-21T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения обеих стран с США с учетом прихода к власти нового американского лидера Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР Си Цзиньпин и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Обсуждалась, естественно, ситуация вокруг Украины и отношения наших двух стран с США с учетом прихода к власти в Вашингтоне администрации Трампа", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, китай, украина, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, в мире, юрий ушаков
Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, В мире, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения с США