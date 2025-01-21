https://ria.ru/20250121/ukraina-1994820016.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения обеих стран с США с учетом прихода к власти нового... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:21:00+03:00

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2025-01-21T15:21:00+03:00

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китай

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владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

в мире

юрий ушаков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения обеих стран с США с учетом прихода к власти нового американского лидера Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР Си Цзиньпин и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Обсуждалась, естественно, ситуация вокруг Украины и отношения наших двух стран с США с учетом прихода к власти в Вашингтоне администрации Трампа", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/razgovor-1994818615.html

россия

китай

украина

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россия, китай, украина, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, в мире, юрий ушаков