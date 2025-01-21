https://ria.ru/20250121/ukraina-1994744001.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении ж/д инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении ж/д инфраструктуры - РИА Новости, 21.01.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении ж/д инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщили в компании "Украинские железные дороги". РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:31:00+03:00
2025-01-21T09:31:00+03:00
2025-01-21T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
днепропетровск
дмитрий песков
украинская железная дорога
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Днепропетровской области, сообщили в компании "Украинские железные дороги". Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Днепропетровске. "Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области под вражеской атакой… Повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994732185.html
https://ria.ru/20250121/vsu-1994737457.html
днепропетровская область
россия
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск, дмитрий песков, украинская железная дорога, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждении ж/д инфраструктуры
В Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура