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Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
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15:22 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ssha-1994820514.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин затрагивали тематику отношений РФ и Китая с США в ходе своего разговора, лидер КНР поделился... РИА Новости, 21.01.2025
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2025-01-21T15:22:00+03:00
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си цзиньпин
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дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин затрагивали тематику отношений РФ и Китая с США в ходе своего разговора, лидер КНР поделился оценками своего разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Тематика отношений обеих стран с США была затронута и, я упомянул, что председатель Си Цзиньпин даже поделился оценками своего телефонного разговора с президентом Трампом. В этом контексте лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов, возможных с администрацией США", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250117/tramp-1994233024.html
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китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп, в мире, юрий ушаков
Китай, Россия, США, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин затронули тематику отношений России и Китая с США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин затрагивали тематику отношений РФ и Китая с США в ходе своего разговора, лидер КНР поделился оценками своего разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
«
"Тематика отношений обеих стран с США была затронута и, я упомянул, что председатель Си Цзиньпин даже поделился оценками своего телефонного разговора с президентом Трампом. В этом контексте лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов, возможных с администрацией США", - сказал Ушаков.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
17 января, 16:39
 
КитайРоссияСШАСи ЦзиньпинВладимир ПутинДональд ТрампВ миреЮрий Ушаков
 
 
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