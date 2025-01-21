https://ria.ru/20250121/ssha-1994820514.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков

Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин затрагивали тематику отношений РФ и Китая с США в ходе своего разговора, лидер КНР поделился... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:22:00+03:00

2025-01-21T15:22:00+03:00

2025-01-21T15:22:00+03:00

китай

россия

сша

си цзиньпин

владимир путин

дональд трамп

в мире

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946331374_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_2c8d50363d86271a37347c9939c6d067.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин затрагивали тематику отношений РФ и Китая с США в ходе своего разговора, лидер КНР поделился оценками своего разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Тематика отношений обеих стран с США была затронута и, я упомянул, что председатель Си Цзиньпин даже поделился оценками своего телефонного разговора с президентом Трампом. В этом контексте лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов, возможных с администрацией США", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250117/tramp-1994233024.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп, в мире, юрий ушаков