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Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин затрагивали тематику отношений РФ и Китая с США в ходе своего разговора, лидер КНР поделился... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин затрагивали тематику отношений РФ и Китая с США в ходе своего разговора, лидер КНР поделился оценками своего разговора с президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Тематика отношений обеих стран с США была затронута и, я упомянул, что председатель Си Цзиньпин даже поделился оценками своего телефонного разговора с президентом Трампом. В этом контексте лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов, возможных с администрацией США", - сказал Ушаков.
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китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп, в мире, юрий ушаков
Китай, Россия, США, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин затронули тематику отношений России и Китая с США