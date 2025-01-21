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В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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15:41 21.01.2025 (обновлено: 15:42 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/razgovor-1994826780.html
В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа
В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа
Конкретных предложений Москве от Вашингтона на тему организации телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:41:00+03:00
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россия
москва
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
сша
вашингтон
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Конкретных предложений Москве от Вашингтона на тему организации телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не поступало, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "Также наш президент отметил, что несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных предложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.
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россия, москва, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша, вашингтон, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США, Вашингтон, В мире
В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа

Ушаков: конкретных предложений о телефонном разговоре Путина и Трампа не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Конкретных предложений Москве от Вашингтона на тему организации телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не поступало, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Также наш президент отметил, что несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных предложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
20 января, 18:00
 
РоссияМоскваВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСШАВашингтонВ мире
 
 
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