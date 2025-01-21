https://ria.ru/20250121/razgovor-1994826780.html

В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа

В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США о разговоре Путина и Трампа

Конкретных предложений Москве от Вашингтона на тему организации телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:41:00+03:00

2025-01-21T15:41:00+03:00

2025-01-21T15:42:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Конкретных предложений Москве от Вашингтона на тему организации телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не поступало, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "Также наш президент отметил, что несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных предложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша, вашингтон, в мире