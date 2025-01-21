https://ria.ru/20250121/razgovor-1994818615.html

Разговор Путина и Си не связан с инаугурацией Трампа, заявил Ушаков

Разговор Путина и Си не связан с инаугурацией Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Разговор Путина и Си не связан с инаугурацией Трампа, заявил Ушаков

Разговор президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина не связан с инаугурацией нового президента США Дональда... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:17:00+03:00

2025-01-21T15:17:00+03:00

2025-01-21T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина не связан с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа, состоявшийся диалог традиционный, договоренность по его проведению была достигнута еще в декабре, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков"Сразу скажу, что она совершенно не связана. Я отметил в самом начале, что лидеры традиционно в начале года проводят или телефонный разговор, или обмен мнений по видеоконференцсвязи. Договоренность по дате 21 января была достигнута еще в декабре. Мы в то время даже не пытались поставить эту дату с инаугурацией в Вашингтоне", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, связана ли беседа Путина и Си Цзиньпина с инаугурацией ТрампаВ понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, дональд трамп, россия, сша, китай