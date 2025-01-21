Разговор Путина и Си не связан с инаугурацией Трампа, заявил Ушаков
Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина не связан с прошедшей инаугурацией Трампа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина не связан с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа, состоявшийся диалог традиционный, договоренность по его проведению была достигнута еще в декабре, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков
"Сразу скажу, что она совершенно не связана. Я отметил в самом начале, что лидеры традиционно в начале года проводят или телефонный разговор, или обмен мнений по видеоконференцсвязи. Договоренность по дате 21 января была достигнута еще в декабре. Мы в то время даже не пытались поставить эту дату с инаугурацией в Вашингтоне", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, связана ли беседа Путина и Си Цзиньпина с инаугурацией Трампа
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.