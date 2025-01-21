https://ria.ru/20250121/putin-1994830469.html
Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение динамикой сотрудничества
Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение динамикой сотрудничества - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение динамикой сотрудничества
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили удовлетворение устойчивой динамикой экономического сотрудничества в условиях санкций... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:55:00+03:00
2025-01-21T15:55:00+03:00
2025-01-21T15:55:00+03:00
экономика
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили удовлетворение устойчивой динамикой экономического сотрудничества в условиях санкций Запада, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Было выражено удовлетворение устойчивой динамикой этого (экономического - ред.) сотрудничества в условиях беспрецедентных западных санкций, особенно в торговой, финансовой, энергетической, промышленной, транспортной, инвестиционной сферах. А также в новых областях сотрудничества - это искусственный интеллект, квантовая физика, инновационные материалы" - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение динамикой сотрудничества
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин довольны динамикой экономического сотрудничества