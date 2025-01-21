https://ria.ru/20250121/putin-1994830469.html

Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение динамикой сотрудничества

Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение динамикой сотрудничества - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение динамикой сотрудничества

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили удовлетворение устойчивой динамикой экономического сотрудничества в условиях санкций... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:55:00+03:00

2025-01-21T15:55:00+03:00

2025-01-21T15:55:00+03:00

экономика

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили удовлетворение устойчивой динамикой экономического сотрудничества в условиях санкций Запада, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Было выражено удовлетворение устойчивой динамикой этого (экономического - ред.) сотрудничества в условиях беспрецедентных западных санкций, особенно в торговой, финансовой, энергетической, промышленной, транспортной, инвестиционной сферах. А также в новых областях сотрудничества - это искусственный интеллект, квантовая физика, инновационные материалы" - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин