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Ушаков рассказал, сколько длился разговор Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025
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15:54 21.01.2025 (обновлено: 15:56 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994830345.html
Ушаков рассказал, сколько длился разговор Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал, сколько длился разговор Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025
Ушаков рассказал, сколько длился разговор Путина и Си Цзиньпина
Беседа президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина продолжалась 1 час 35 минут, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:54:00+03:00
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в мире
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юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина продолжалась 1 час 35 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Только что состоялся такой разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции. Это была весьма обстоятельная беседа, прошедшая, как всегда, в дружеской атмосфере. Она продолжалась 1 час 35 минут", - сказал Ушаков журналистам
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в мире, китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал, сколько длился разговор Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась 1 час 35 минут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина продолжалась 1 час 35 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Только что состоялся такой разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции. Это была весьма обстоятельная беседа, прошедшая, как всегда, в дружеской атмосфере. Она продолжалась 1 час 35 минут", - сказал Ушаков журналистам
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков
Вчера, 15:52
 
В миреКитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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