https://ria.ru/20250121/putin-1994830128.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества, заявил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:53:00+03:00
2025-01-21T15:53:00+03:00
2025-01-21T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции. "Естественно, значительное внимание президент и председатель уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994829601.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Экономика
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество