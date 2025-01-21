https://ria.ru/20250121/putin-1994830128.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества, заявил... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:53:00+03:00

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россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции. "Естественно, значительное внимание президент и председатель уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/ushakov-1994829601.html

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китай

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2025

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, экономика