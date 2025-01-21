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Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 21.01.2025
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15:53 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/putin-1994830128.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества, заявил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:53:00+03:00
2025-01-21T15:53:00+03:00
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китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции. "Естественно, значительное внимание президент и председатель уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994829601.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Экономика
Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции.
"Естественно, значительное внимание президент и председатель уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков журналистам.
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Беседа Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской атмосфере, заявил Ушаков
Вчера, 15:52
 
РоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий УшаковЭкономика
 
 
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