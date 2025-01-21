https://ria.ru/20250121/putin-1994829463.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие транспортного сообщения

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие транспортного сообщения - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие транспортного сообщения

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности, наращивания... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:51:00+03:00

2025-01-21T15:51:00+03:00

2025-01-21T15:51:00+03:00

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994820365_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_b35353e25259c3b55e128651b9e3f079.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности, наращивания грузоперевозок, развития Северного морского пути, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "Главы государств подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности, модернизации приграничной инфраструктуры, пунктов пропуска, наращивания грузоперевозок между нашими странами. Условились продолжить сотрудничество по раскрытию потенциала Северного морского пути", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250121/valyuta-1994826065.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков