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Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие транспортного сообщения
Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие транспортного сообщения - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие транспортного сообщения
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности, наращивания... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:51:00+03:00
2025-01-21T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности, наращивания грузоперевозок, развития Северного морского пути, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "Главы государств подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности, модернизации приграничной инфраструктуры, пунктов пропуска, наращивания грузоперевозок между нашими странами. Условились продолжить сотрудничество по раскрытию потенциала Северного морского пути", - сказал он журналистам.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие транспортного сообщения
Ушаков: Путин и Си обсудили улучшения транспортной взаимосвязанности