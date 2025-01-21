https://ria.ru/20250121/putin-1994827242.html

Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией

Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией - РИА Новости, 21.01.2025

Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией

Президент России Владимир Путин получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны, заявил... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:43:00+03:00

2025-01-21T15:43:00+03:00

2025-01-21T15:49:00+03:00

в мире

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япония

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юрий ушаков

си цзиньпин

день победы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Китайская сторона будет проводить мероприятия, посвящённые 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны. Эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашение принять участие в этих мероприятиях", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817918.html

китай

япония

россия

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