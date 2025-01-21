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Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией - РИА Новости, 21.01.2025
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15:43 21.01.2025 (обновлено: 15:49 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994827242.html
Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией
Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией - РИА Новости, 21.01.2025
Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией
Президент России Владимир Путин получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны, заявил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:43:00+03:00
2025-01-21T15:49:00+03:00
в мире
китай
япония
россия
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
день победы
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Китайская сторона будет проводить мероприятия, посвящённые 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны. Эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашение принять участие в этих мероприятиях", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817918.html
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в мире, китай, япония, россия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, день победы, день победы. подготовка к празднику
В мире, Китай, Япония, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией

Ушаков: Путина пригласили на годовщину 80-летия победы над Японией 3 сентября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Китайская сторона будет проводить мероприятия, посвящённые 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны. Эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашение принять участие в этих мероприятиях", - сказал Ушаков журналистам.
Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россия пригласила Си Цзиньпина на юбилей Победы в Москве, сообщил Ушаков
Вчера, 15:16
 
В миреКитайЯпонияРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСи ЦзиньпинДень ПобедыДень Победы. Подготовка к празднику
 
 
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