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Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией
Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией - РИА Новости, 21.01.2025
Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией
Президент России Владимир Путин получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны, заявил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:43:00+03:00
2025-01-21T15:43:00+03:00
2025-01-21T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Китайская сторона будет проводить мероприятия, посвящённые 80-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны. Эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашение принять участие в этих мероприятиях", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817918.html
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В мире, Китай, Япония, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией
Ушаков: Путина пригласили на годовщину 80-летия победы над Японией 3 сентября