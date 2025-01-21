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Путин и Си Цзиньпин обсудили планы на год под знаком 80-летия Победы
Путин и Си Цзиньпин обсудили планы на год под знаком 80-летия Победы - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили планы на год под знаком 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили планы совместной работы на 2025 год, который будет проходить под знаком 80-летия Победы... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:40:00+03:00
2025-01-21T15:40:00+03:00
2025-01-21T15:40:00+03:00
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владимир путин
юрий ушаков
день победы
день победы. подготовка к празднику
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили планы совместной работы на 2025 год, который будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй Мировой войны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Лидеры обсудили планы совместной работы на 2025 год. Этот год будет проходить и в нашей стране, и в Китае под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй Мировой войны", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817918.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, день победы, день победы. подготовка к празднику
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Путин и Си Цзиньпин обсудили планы на год под знаком 80-летия Победы
Путин и Си обсудили планы на 2025 год, проходящий под знаком 80-летия Победы