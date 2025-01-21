https://ria.ru/20250121/putin-1994825327.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС
Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили работу ШОС в контексте председательства Китая в организации, заявил помощник... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:36:00+03:00
2025-01-21T15:36:00+03:00
2025-01-21T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили работу ШОС в контексте председательства Китая в организации, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Подробно затрагивалась работа ШОС в контексте председательства Китая в этой организации в текущем году", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994824821.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, ШОС, Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС в контексте председательства КНР