https://ria.ru/20250121/putin-1994825327.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили работу ШОС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили работу ШОС в контексте председательства Китая в организации, заявил помощник... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:36:00+03:00

2025-01-21T15:36:00+03:00

2025-01-21T15:36:00+03:00

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

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политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили работу ШОС в контексте председательства Китая в организации, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Подробно затрагивалась работа ШОС в контексте председательства Китая в этой организации в текущем году", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/ushakov-1994824821.html

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос, политика