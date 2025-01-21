https://ria.ru/20250121/putin-1994824227.html

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором - РИА Новости, 21.01.2025

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора во вторник выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями, рассказал... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:34:00+03:00

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2025-01-21T15:34:00+03:00

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора во вторник выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "В конце разговора оба лидера выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями, договорились о том, что продолжат свои контакты, продолжат вносить свой личный вклад в развитие двусторонних отношений", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров.

https://ria.ru/20250121/kultura-1994782466.html

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, политика