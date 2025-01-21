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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором - РИА Новости, 21.01.2025
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора во вторник выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями, рассказал... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:34:00+03:00
2025-01-21T15:34:00+03:00
2025-01-21T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора во вторник выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. "В конце разговора оба лидера выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями, договорились о том, что продолжат свои контакты, продолжат вносить свой личный вклад в развитие двусторонних отношений", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров.
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Политика
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин остались удовлетворены состоявшимся разговором
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин удовлетворены состоявшимся обменом мнениями