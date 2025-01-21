Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 21.01.2025 (обновлено: 15:57 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994821468.html
В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина
В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025
В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина
Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:25:00+03:00
2025-01-21T15:57:00+03:00
политика
си цзиньпин
китай
владимир путин
юрий ушаков
сша
украина
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994820365_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_b35353e25259c3b55e128651b9e3f079.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина.Главные подробности — в материале РИА Новости.Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов. — Прим. ред.) расчетов осуществляется в рублях и в юанях.Обсуждался ход реализации и других крупных совместных проектов, отмечалось, что по графику идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы, например &quot;Сила Сибири — 2&quot;.Разговор глав государств состоялся во вторник утром в формате видеосвязи.
https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994820365_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_efb166ce684d91b00aa6b9b87cae69b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, си цзиньпин, китай, владимир путин, юрий ушаков, сша, украина, сила сибири — 2, брикс, шос
Политика, Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин, Юрий Ушаков, США, Украина, Сила Сибири — 2, БРИКС, ШОС

В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Главные подробности — в материале РИА Новости.
  • Разговор не связан с инаугурацией Дональда Трампа, договоренность о его проведении была достигнута еще в декабре;
  • Беседа продолжалась один час 35 минут и прошла в дружеской атмосфере;
  • Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения с США с учетом прихода нового президента;
  • Лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества:
«

Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов. — Прим. ред.) расчетов осуществляется в рублях и в юанях.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Они подчеркнули необходимость улучшения транспортной взаимосвязанности, наращивания грузоперевозок, развития Северного морского пути:
«

Обсуждался ход реализации и других крупных совместных проектов, отмечалось, что по графику идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы, например "Сила Сибири — 2".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили работу ШОС в контексте председательства КНР, а также выразили заинтересованность содействовать укреплению БРИКС;
  • Лидеры затронули в беседе события на Ближнем Востоке, в частности сделку Израиля и ХАМАС, а также ситуацию в Сирии;
  • Российский президент получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны;
  • Россия пригласила Си Цзиньпина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Разговор глав государств состоялся во вторник утром в формате видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й
Вчера, 12:07
 
ПолитикаСи ЦзиньпинКитайВладимир ПутинЮрий УшаковСШАУкраинаСила Сибири — 2БРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала