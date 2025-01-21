https://ria.ru/20250121/putin-1994821468.html

В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина

В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.01.2025

В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина. РИА Новости, 21.01.2025

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2025-01-21T15:25:00+03:00

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политика

си цзиньпин

китай

владимир путин

юрий ушаков

сша

украина

сила сибири — 2

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина.Главные подробности — в материале РИА Новости.Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов. — Прим. ред.) расчетов осуществляется в рублях и в юанях.Обсуждался ход реализации и других крупных совместных проектов, отмечалось, что по графику идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы, например "Сила Сибири — 2".Разговор глав государств состоялся во вторник утром в формате видеосвязи.

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китай

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Икрамова

политика, си цзиньпин, китай, владимир путин, юрий ушаков, сша, украина, сила сибири — 2, брикс, шос