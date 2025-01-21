В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Главные подробности — в материале РИА Новости.
- Разговор не связан с инаугурацией Дональда Трампа, договоренность о его проведении была достигнута еще в декабре;
- Беседа продолжалась один час 35 минут и прошла в дружеской атмосфере;
- Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и отношения с США с учетом прихода нового президента;
- Лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества:
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Наращиваются масштабы финансового сотрудничества. Уже свыше 95 (процентов. — Прим. ред.) расчетов осуществляется в рублях и в юанях.
- Они подчеркнули необходимость улучшения транспортной взаимосвязанности, наращивания грузоперевозок, развития Северного морского пути:
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Обсуждался ход реализации и других крупных совместных проектов, отмечалось, что по графику идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы, например "Сила Сибири — 2".
- Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили работу ШОС в контексте председательства КНР, а также выразили заинтересованность содействовать укреплению БРИКС;
- Лидеры затронули в беседе события на Ближнем Востоке, в частности сделку Израиля и ХАМАС, а также ситуацию в Сирии;
- Российский президент получил приглашение в Китай на мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны;
- Россия пригласила Си Цзиньпина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Разговор глав государств состоялся во вторник утром в формате видеосвязи.