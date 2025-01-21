https://ria.ru/20250121/putin-1994818628.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, сообщил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, сообщил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, сообщил Ушаков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации крупных совместных проектов, сообщил помощник главы государства Юрий... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:17:00+03:00
2025-01-21T15:17:00+03:00
2025-01-21T15:23:00+03:00
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации крупных совместных проектов, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Обсуждался ход реализации и других крупных совместных проектов, отмечалось, что по графику идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы, например, "Сила Сибири-2", - сказал Ушаков журналистам.
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владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, сила сибири — 2, китай, россия, экономика
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Сила Сибири — 2, Китай, Россия, Экономика
Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, сообщил Ушаков
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации крупных совместных проектов