https://ria.ru/20250121/putin-1994818628.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, сообщил Ушаков

Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, сообщил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, сообщил Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации крупных совместных проектов, сообщил помощник главы государства Юрий... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:17:00+03:00

2025-01-21T15:17:00+03:00

2025-01-21T15:23:00+03:00

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

сила сибири — 2

китай

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994777896_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_84f9e63f684f179a5dcd287a3cdf116f.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации крупных совместных проектов, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Обсуждался ход реализации и других крупных совместных проектов, отмечалось, что по графику идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы, например, "Сила Сибири-2", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/kitay-1994784665.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, сила сибири — 2, китай, россия, экономика