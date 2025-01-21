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В Костромской области обсудили инновационный проект "На пути к коллективу"

В Костромской области обсудили инновационный проект "На пути к коллективу" - РИА Новости, 21.01.2025

В Костромской области обсудили инновационный проект "На пути к коллективу"

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с педагогами реализацию инновационного проекта для младших школьников "На пути к коллективу", сообщает... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:46:00+03:00

2025-01-21T18:46:00+03:00

2025-01-21T18:46:00+03:00

костромская область

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КОСТРОМА, 21 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с педагогами реализацию инновационного проекта для младших школьников "На пути к коллективу", сообщает администрация региона. Сообщается, что по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области разработан проект "На пути к коллективу", направленный на детей младшего школьного возраста. Цель проекта - обеспечить комфортное вхождение первоклассников в школьную жизнь, сформировать у них коллективистские отношения, навыки сотрудничества. С нового учебного года пилотный проект реализуется в школах №1 и №11, а также лицее № 34 города Костромы. Во вторник Ситников обсудил с педагогами первые результаты реализации программы. Губернатор отметил, что в современных школах все построено на индивидуальных личных достижениях отдельного ребенка, используется метод личной конкуренции, а коллективное уходит. Это приводит к тому, что возникают проблемы эгоизма, инфантилизма, люди думают в первую очередь о себе, не умеют работать сообща, заявил губернатор. По его словам, необходимо найти баланс между основными задачами школы и системой воспитательной работы. "Ребенка надо воспитать в коллективе так, чтобы у него были заложены коллективные ценности, которые в последующем будут работать на задачи, которые выполняет общество и государство. Большие задачи решают коллективы. Индустриальный прорыв, который сегодня нужен стране, в одиночку не сделаешь", - подчеркнул Ситников. Как рассказали педагоги и студенты-старшекурсники, которые помогали реализовывать программу в школах, в детских коллективах уже заметны первые результаты - дети стали дружнее, хорошо работают в группах. "На данный момент самый главный для меня, как для психолога, итог, что ребята научились разговаривать друг с другом, не сидеть в телефонах, гаджетах, а непосредственно общаться, уступать, заступаться друг за друга в трудных ситуациях, распределять роли при реализации задач. Эта командная работа, работа сообща, очень важна", - рассказала директор института педагогики и психологии Костромского государственного университета Анна Самохвалова. Губернатор отметил положительные итоги реализации проекта, подчеркнув, что он интересует министерство образования России. От университета ждут, в том числе, обобщений, анализа, чтобы можно было выносить проект на федеральный уровень. Губернатор Сергей Ситников - член Государственного Совета, включен в состав комиссии по молодежной политике. В начале профессионального пути Ситников шесть лет возглавлял работу регионального комитета по делам молодежи, семьи и детства. При нем сформировалась эффективная система работы с молодежью, в частности, была воссоздана сеть детских оздоровительных лагерей, а лучшие педагогические практики, которые были наработаны в Костромской области, и сегодня реализуются в масштабах страны.

https://ria.ru/20250120/kalashnik-1994689061.html

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костромская область, кострома, россия, сергей ситников