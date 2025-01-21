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Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельском хозяйстве - РИА Новости, 21.01.2025
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21:34 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/plan-1994891923.html
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельском хозяйстве
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельском хозяйстве - РИА Новости, 21.01.2025
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельском хозяйстве
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров подписали план по сотрудничеству в сфере... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T21:34:00+03:00
2025-01-21T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства России. "Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут провела переговоры с министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым. Встреча прошла в рамках визита делегации из Казахстана в нашу страну. Стороны обсудили текущее взаимодействие и дальнейшее развитие сотрудничества двух стран в области АПК... По итогам встречи Оксана Лут и Айдарбек Сапаров подписали план мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении. Документ предусматривает развитие сотрудничества двух стран в области научно-технологического обеспечения АПК, подготовку предложений по реализации совместного проекта создания агробиотехнопарка, обеспечение режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля, уточняется там. Взаимный товарооборот продукции АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка 3,4 миллиарда долларов, отметили в пресс-релизе. Делегация Казахстана также ознакомилась с работой Центра геномной селекции агропромышленного холдинга "Мираторг" и посетила селекционно-генетический центр "Смена", который занимается селекцией кур мясного направления, заключили в Минсельхозе РФ.
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в мире, россия, казахстан, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
В мире, Россия, Казахстан, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельском хозяйстве

Министры сельского хозяйства РФ и Казахстана подписали план по сотрудничеству

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства России.
"Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут провела переговоры с министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым. Встреча прошла в рамках визита делегации из Казахстана в нашу страну. Стороны обсудили текущее взаимодействие и дальнейшее развитие сотрудничества двух стран в области АПК... По итогам встречи Оксана Лут и Айдарбек Сапаров подписали план мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
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Документ предусматривает развитие сотрудничества двух стран в области научно-технологического обеспечения АПК, подготовку предложений по реализации совместного проекта создания агробиотехнопарка, обеспечение режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля, уточняется там.
Взаимный товарооборот продукции АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка 3,4 миллиарда долларов, отметили в пресс-релизе.
Делегация Казахстана также ознакомилась с работой Центра геномной селекции агропромышленного холдинга "Мираторг" и посетила селекционно-генетический центр "Смена", который занимается селекцией кур мясного направления, заключили в Минсельхозе РФ.
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